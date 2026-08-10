«Δεν νομίζω ότι πολλοί θα μπορούν να ακολουθήσουν» είπε ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά την πρόκρισή του.

Με άλμα στα 8,26 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπέρμινγχαμ.

Ο 28χρονος Έλληνας αθλητής ξεκίνησε με άλμα στα 7,78μ. έχοντας πηδήξει αρκετά πίσω από τη βαλβίδα, αλλά γρήγορα ανέβασε ρυθμούς και με το δεύτερο άλμα του στα 8,26 μ. πήρε την πρόκριση για τον τελικό, ξεπερνώντας το όριο του 8,15 μ..

Ο τελικός θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (11/08, 22:16).

Ήθελα να κάνω το όριο με την πρώτη προσπάθεια εννοείται, αλλά είμαι οκ και με αυτό. Είναι θέμα εγωισμού Το πρώτο άλμα ήταν τραγικό, γιατί σε όλα τα περάσματα είχε +2 αέρα και ξεκινάω με -1 αέρα. αλλά το φτιάξαμε γρήγορα.

«Εύκολα θα βγαίνουν άλματα στα 8,50 μ.. δεν νομίζω ότι πολλοί θα μπορούν να ακολουθήσουν» είπε σε δηλώσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου.

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Το άλμα του Τεντόγλου για τον τελικό

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkl7x9f3r3e1?integrationId=40599y14juihe6ly}