Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (12/08) και την Πέμπτη (13/08) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 εξαιτίας εργασιών.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του ο.α.79, στο ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας.

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.