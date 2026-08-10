Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία σημειώνονται αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο στον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 11 εκατ. ευρώ προχωρά η «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης», η εταιρεία του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2026, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.000.003 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 31.428.580 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκαν σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 47.327.361,20 ευρώ και διαιρείται σε συνολικά 135.221.032 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί ακόμη μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2025. Ειδικότερα, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ής Απριλίου 2025, η ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ είχε προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 4,42 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 12.642.307 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία, το ποσό της συγκεκριμένης αύξησης, είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον βασικό μέτοχο, Γιάννη Αλαφούζο.

Η νέα, σχεδόν τριπλάσια, κεφαλαιακή ενίσχυση καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία σημειώνονται αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο στον Όμιλο ΣΚΑΪ με τις αποχωρίσεις του Κωνσταντίνου Ζούλα και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

