Οι αδελφές Αλεξανδρή παρουσίασαν πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας, συνδυάζοντας άψογο συγχρονισμό, τεχνική αρτιότητα και καλλιτεχνική έκφραση, στοιχεία που εντυπωσίασαν τους κριτές και τις οδήγησαν ξανά στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση πανηγυρίζει ακόμη μία σπουδαία διεθνή επιτυχία, καθώς οι αδελφές Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Μετά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, όπου είχαν ήδη ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, οι δύο αθλήτριες επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους και στο ελεύθερο πρόγραμμα, πραγματοποιώντας μία ακόμη εξαιρετική εκτέλεση που τους χάρισε το δεύτερο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Με δύο χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα, οι αδελφές Αλεξανδρή ολοκλήρωσαν ένα ονειρικό διήμερο στο Παρίσι, προσθέτοντας ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης και ενισχύοντας τη συγκομιδή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου.

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