Το πρώτο ελληνικό ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Την κορυφή της Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέκτησαν οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, κάνοντας την ιδανική πρεμιέρα για την ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι δύο αδελφές άνοιξαν… λογαριασμό για τα ελληνικά χρώματα στο Παρίσι, καθώς συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς, προκειμένου να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο τεχνικό ντουέτο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή άφησαν στη δεύτερη θέση τις Ρωσίδες Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μιναέβα, με 302.9950 βαθμούς και στην τρίτη τις Βρετανίδες Κέιτ Σόρτμαν και Ίζαμπελ Θορπ (297.9108).

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Σημειώνεται ότι οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή- Άννα Μαρία, Ειρήνη Μαρίνα και Βασιλική- πήραν πριν από δύο εβδομάδες το «πράσινο φως» της World Athletics προκειμένου να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα ξανά- έπειτα από 14 χρόνια- αφού τον περασμένο Φεβρουάριο αποφάσισαν να κλείσουν τον επιτυχημένο κύκλο της καριέρας τους με την εθνική ομάδα της Αυστρίας.

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Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου οι αδελφές Αλεξανδρή

Το πρωί της Παρασκευής, οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή συμμετείχαν στον προκριματικό του ελεύθερου ντουέτου και πέρασαν στον τελικό του αγωνίσματος. Συγκέντρωσαν 312.7074 βαθμούς και προκρίθηκαν στον τελικό του Σαββάτου (19:00) με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, πίσω από τις Ισπανίδες Λίλου Λουίς Βαλέτα και Ίρις Τίο Κάσας (316.3850).

Η Βασιλική Αλεξανδρή επίσης βρίσκεται στο Παρίσι για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τις επόμενες ημέρες θα αγωνιστεί στο ελεύθερο και το τεχνικό σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

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