Το χαρτοφυλάκιο που αποκτά η ΔΕΗ συνδυάζει αιολική και ηλιακή παραγωγή.

Στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας εισέρχεται ο Όμιλος ΔΕΗ, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά την είσοδό του στην Ουγγαρία. Η νέα συμφωνία προβλέπει την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ και σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Το χαρτοφυλάκιο που αποκτά η ΔΕΗ συνδυάζει αιολική και ηλιακή παραγωγή και περιλαμβάνει τόσο έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία όσο και νέες μονάδες υπό ανάπτυξη. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τρία λειτουργικά αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 130,5 MW στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn, καθώς και δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 44,9 MW στις περιοχές Pakoslaw και Recz.

Στο χαρτοφυλάκιο προστίθενται ακόμη δύο φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 101,9 MW, τα Ilza CP και Tomaszow CP, τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2029. Τα συγκεκριμένα έργα θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο του cable pooling, χρησιμοποιώντας κοινή υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της χωρητικότητας του ηλεκτρικού δικτύου και δημιουργούνται συνέργειες μεταξύ της αιολικής και της ηλιακής παραγωγής.

Η επιλογή της Πολωνίας εντάσσεται στη στρατηγική γεωγραφικής και τεχνολογικής διαφοροποίησης της ΔΕΗ. Η πολωνική αγορά καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 17% την περίοδο 2016-2025, ενώ η χώρα έχει θέσει ως στόχο περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2030.

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Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, υπογράμμισε ότι η είσοδος στην Πολωνία αποτελεί μέρος της νέας φάσης επέκτασης του Ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου έως το 2030, η ΔΕΗ στοχεύει σε αγορές υψηλής δυναμικής, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με στόχο την ανάπτυξη 2,2 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Παράλληλα, ο ενεργειακός όμιλος επιδιώκει να διπλασιάσει σχεδόν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του, από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, αυξάνοντας τις νέες προσθήκες έργων στα 2,4 GW ετησίως. Κεντρικό βάρος θα δοθεί στις ΑΠΕ, στην ευέλικτη παραγωγή και στην αποθήκευση ενέργειας.

Η επέκταση στην Πολωνία έρχεται να προστεθεί στην παρουσία της ΔΕΗ σε Ελλάδα και Ρουμανία και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ουγγαρία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου, έως το 2030 το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τη φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρύτερη περιφερειακή πλατφόρμα ενέργειας με παρουσία από την Ελλάδα έως την Κεντρική Ευρώπη.