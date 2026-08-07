Σάλος μετά την τρίτη αρχειοθέτηση χωρίς έρευνα του σκανδάλου των Υποκλοπών.

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα να απορρίψει τα αιτήματα των Αντώνη Σαμαρά, Θανάση Κουκάκη, Χρήστου Σπίρτζη και Ζαχαρία Κεσσέ για εκ νέου έρευνα της υπόθεσης των υποκλοπών και να μείνει η υπόθεση στο αρχείο προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις.

Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος αρνήθηκε για ακόμη μια φορά να ξεκινήσει έρευνα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές παρά τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν στον εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευάγγελο Μπακέλα τα οποία καθιστούσαν μονόδρομο για τη Δικαιοσύνη τη διερεύνησή τους.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο ακόμη και μετά τα στοιχεία αυτά, για νομικούς λόγους και να μην ξεκινήσει νέος γύρος έρευνας για αυτά.

Έτσι, για τρίτη φορά, με τη «σφραγίδα» της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ο φάκελος της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό predator, αρχειοθετείται, παραβλέποντας μάλιστα το αποδεικτικό υλικό που προέκυψε, από την πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας το οποίο επέβαλε βαριές ποινές 126 ετών στους τέσσερις καταδικασθέντες.

Αφού μελέτησε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, ο κ. Μπακέλας τα απέρριψε, με τέσσερις ξεχωριστές πράξεις, προβάλλοντας ειδική αιτιολογία για το καθένα από αυτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα που είχε κρίνει τον περασμένο Απρίλιο πως δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο αλλά και του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση ο οποίος διενήργησε προκαταρκτική εξέταση αλλά δεν βρήκε τίποτα παράνομο για να διερευνηθεί περαιτέρω, ο κ. Μπακέλας αποφάνθηκε πως υπάρχει «οιονεί δεδικασμένο» από τις πράξεις των συναδέλφων του που τον δεσμεύει να προχωρήσει σε διαφορετική ενέργεια. Άλλωστε, κατά την κρίση του, δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία από εκείνα που είχαν αξιολογηθεί στο παρελθόν για να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.

Αυτό ακριβώς είναι το σκεπτικό του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού όσον αφορά το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με το οποίο ζητούσε «την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσης του». Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ότι δεν εισφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο, πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχ. Ζήση, όσο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλα ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από ενάμιση περίπου μήνα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το σκεπτικό του Ευάγγελου Μπακέλα

Κεσσές: Αυτό που αρνείται να ψάξει και να βρει, θα βρεθεί σύντομα στα χέρια του

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Κεσσές, εξαπολύει επίθεση κατά του Εισαγγελέα υποστηρίζοντας ότι η απόφαση να μην ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, ο Εισαγγελέας χρειάστηκε τρεις μήνες για να καταλήξει στην απόφασή του, την οποία χαρακτηρίζει «μνημείο δικονομικού παραλογισμού». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστική έρευνα επί των νέων στοιχείων που είχαν προσκομιστεί.

Όπως τονίζει «ο νομικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να κατανοήσει πως ένας εισαγγελέας ταξίδεψε στο χρόνο, φαντάστηκε τι θα πουν οι μάρτυρες, θεώρησε ότι θα έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία μόνο για τους ίδιους και έκρινε ότι για αυτό το λόγο δεν πρέπει να καταθέσουν προκαταβολικά ακόμη και αν αποδεικνύουν το βαρύτατο αδίκημα της κατασκοπείας.»

Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, δεν ελήφθησαν νέες μαρτυρικές καταθέσεις, δεν ζητήθηκε η συνδρομή άλλων υπηρεσιών και δεν ελέγχθηκαν, όπως υποστηρίζει, κρίσιμα έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, αναφέρεται στους ισχυρισμούς του Ταλ Ντίλιαν σχετικά με το λογισμικό παρακολούθησης και υποστηρίζει ότι οι σχετικές αναφορές δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς.

Στην ανάρτησή του, ο δικηγόρος υποστηρίζει ακόμη ότι η απόφαση αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση και κάνει λόγο για θεσμικό πρόβλημα που, όπως εκτιμά, εξακολουθεί να παραμένει. «Το μόνο που κατάφερε ο κ. Μπακέλας είναι να μεταχρονολογήσει το πρόβλημα και να αυτογελοιοποιηθεί επιστημονικά. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του θεσμικού τραύματος» σημειώνει χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, στέλνει ένα αιχμηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σημειώνοντας: «Αυτό που αρνείται να ψάξει και να βρει, θα βρεθεί σύντομα στα χέρια του».

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας έχει προ πολλού αποδείξει ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και έχει επιλέξει πρόθυμα να υπηρετήσει τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών.

Χρειάστηκε τρεις μήνες για να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του και να αποφασίσει ότι δεν θα διενεργηθεί καμία περαιτέρω ουσιαστική έρευνα. Η αιτιολογία της απόρριψης δεν γεμίζει ούτε μια σελίδα αλλά κυρίως αποτελεί μνημείο δικονομικού παραλογισμού. Προβαίνει σε ερμηνευτικές ακροβασίες χωρίς επαρκές έρεισμα, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αποφευχθεί η ουσιαστική διερεύνηση και ο έλεγχος των νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Δεν έκανε καμία έρευνα, δεν πήρε ούτε μια μαρτυρική κατάθεση, δεν ζήτησε την συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έλεγξε τον αποχαρακτηρισμό ή όχι των απόρρητων εγγράφων που προσκομίστηκαν, δεν αναζήτησε μέσω δικαστικής συνεργασίας τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ισραήλ στην αγωγή αποζημίωσης του Ντίλιαν, δεν κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό για κατάθεση, δεν εξέτασε τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου, δεν ερεύνησε ποια προσωπικά δεδομένα διέρρευσαν και αν αφορούσαν υπηρεσιακά ζητήματα. Δεν τόλμησε καν να εξετάσει τα 5 φυσικά πρόσωπα, που διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση και δεν έχουν κληθεί για κατάθεση ποτέ εδώ και 4 χρόνια.

Υιοθέτησε την εξωφρενική και προκλητική θέση ότι δεν πρέπει να εξεταστούν οι 5 προτεινόμενοι κρίσιμοι μάρτυρες, επειδή, αν στο μέλλον θεωρηθούν ύποπτοι για το αδίκημα της κατασκοπείας, οι καταθέσεις τους δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποδεικτικά. Ο νομικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να κατανοήσει πως ένας εισαγγελέας ταξίδεψε στο χρόνο, φαντάστηκε τι θα πουν οι μάρτυρες, θεώρησε ότι θα έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία μόνο για τους ίδιους και έκρινε ότι για αυτό το λόγο δεν πρέπει να καταθέσουν προκαταβολικά ακόμη και αν αποδεικνύουν το βαρύτατο αδίκημα της κατασκοπείας.

Παράλληλα επικαλείται επιλεκτικά ισχυρισμό του Ταλ Ντίλιαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ότι ποτέ δεν ήρθε το λογισμικό στην Ελλάδα, ενώ ο Ταλ Ντίλιαν ουδέποτε απολογήθηκε στο δικαστήριο και έχει επανειλημμένα δηλώσει δημόσια ότι προμήθευσε ελληνική κρατική υπηρεσία.

Το μόνο που κατάφερε ο κ. Μπακέλας είναι να μεταχρονολογήσει το πρόβλημα και να αυτογελοιοποιηθεί επιστημονικά. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του θεσμικού τραύματος. Αυτό που αρνείται να ψάξει και να βρει, θα βρεθεί σύντομα στα χέρια του.

{https://x.com/zackesses/status/2085709372806643805?s=46}

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει τα αιτήματα ανάσυρσης της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών:

«Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει τα αιτήματα ανάσυρσης της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσώδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Την ώρα που οι καταδικασμένοι ιδιώτες εκβιάζουν δημόσια τον Πρωθυπουργό ενόψει του εφετείου,

την ώρα που το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη ομολογεί κυνικά ότι έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό (Από τι και ποιον άραγε; Γιατί οι «μεμονωμένες» ενέργειες ιδιωτών βαρύνουν έναν γ.γ. στου Μαξίμου και τον ωθούν στην παραίτηση;),

την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει λάστιχο τον ΚτΒ και το Σύνταγμα για να μην κληθούν οι πρωταγωνιστές στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να μην συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή,

η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση ενός σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η επίκληση της απουσίας «νέων ουσιωδών στοιχείων» και της ύπαρξης ενός «οιονεί δεδικασμένου» δεν μπορεί να συνιστά γενική και επαρκή απάντηση σε κάθε αίτημα περαιτέρω έρευνας. Πολύ περισσότερο όταν κρίσιμα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν εξεταστεί και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις ως προς το ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις παρακολουθήσεις.

Στην περίπτωση του κ. Α. Σαμαρά η καταγγελλόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Ούτε σε αυτή την περίπτωση προχώρησε η αναγκαία διερεύνηση.

Στην περίπτωση της αίτησης του κ.Χ. Σπίρτζη προκύπτει ότι ως αιτιολογικό επιστρατεύεται ότι τα νέα στοιχεία προσκομίστηκαν κατά τη δική. Δηλαδή παρότι επιβεβαιώνεται ότι κατά την πρώτη αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο δεν υπήρχαν τα εν λόγω νέα στοιχεία, ωστόσο κρίνεται …περιττό να ερευνηθούν.



Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ο σεβασμός, όμως, στην ανεξαρτησία της δεν συνεπάγεται σιωπή ούτε παραίτηση από την άσκηση θεσμικού και δημοκρατικού ελέγχου.

Όσο δεν εντοπίζονται οι εντολείς, οι χρηματοδότες και οι χειριστές του Predator, η αρχειοθέτηση της υπόθεσης εμπεδώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών στους θεσμούς και την αίσθηση πως ένα αόρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Τη στιγμή μάλιστα που η δημόσια φωνή του κ. Μητσοτάκη, ο Αδ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξη του στο news247 φτάνει στο σημείο να συγκρίνει την κυβέρνηση με το σταλινικό καθεστώς για να δικαιολογήσει πως υπάρχουν και… χειρότερα».

Πλεσία - ΠΑΣΟΚ: Δεν έχουμε λάβει απαντήσεις στο μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkip8cy2m8s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΕΛΑΣ: Απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής Αρχής και Εκτελεστικής εξουσίας

«Για τρίτη συνεχή φορά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η επίμονη αυτή άρνηση παρά τα νέα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως και όσα συντριπτικά στοιχεία προέκυψαν αφενός από την πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, το οποίο επέβαλε βαριές ποινές 126 ετών στους τέσσερις καταδικασθέντες ως και από την ομολογία του ιδίου του Ντίλιαν ότι πωλούσε το παράνομο λογισμικό σε κυβερνήσεις, διατηρεί τη σύγκρουση γύρω από το εύρος της δικαστικής διερεύνησης, τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονται ως εμπλεκόμενα και τα όρια της αξιοποίησης νέων, ή συμπληρωματικών στοιχείων.

Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται εμμονικά την διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις. Κατόπιν αυτού προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη θα πρέπει οι λειτουργοί της ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι να επιτελούν το έργο τους αναζητώντας πάντα και με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, όποιους και αν αφορά και θίγει και όχι με νομικούς προσχηματισμούς και ακροβατισμούς.

Η απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής Αρχής και Εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά την χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του Κράτους δικαίου».

Μελίδης - ΣΥΡΙΖΑ: Η αλήθεια βγαίνει πάντα στο φως έστω και αν αργεί

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkiphl2hqfmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΣΥΡΙΖΑ: Η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο

«Για τρίτη φορά η υπόθεση των υποκλοπών δεν ανασύρεται και παραμένει στο αρχείο. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τα αιτήματα για νέα έρευνα, μεταξύ αυτών και του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστου Σπίρτζη, παρά τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στη δίκη του Predator και τις βαριές καταδίκες τεσσάρων ιδιωτών.

Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΕΥΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή;

Η σημερινή εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο θεσμικό βάρος καθώς έρχεται λίγο μετά την επιλογή της νέας ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από την κυβέρνηση. Δυστυχώς η Εισαγγελία επιλέγει να μην αναζητήσει περαιτέρω τις ποινικές ευθύνες πίσω από ένα αποδεδειγμένο σύστημα παράνομων παρακολουθήσεων. Σε μια περίοδο κλονισμού της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στους θεσμούς τέτοιες κινήσεις εντείνουν την ανησυχία για την αξιόπιστη αντιμετώπιση των σκανδάλων που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί αυτή τη νέα πράξη θεσμικής ασυδοσίας σαν να μην την αφορά. Τους αφορά. Και πολύ. Έκαναν την ΕΥΠ προσωπική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού, άλλαξαν τον νόμο για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων και επί τέσσερα χρόνια αρνούνται την πλήρη διαλεύκανση.

Δεν έχουν τσίπα.

Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο».

Σωκράτης Φάμελλος: Κάποιοι θέλουν να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε και κυρίως με ποιανού εντολή έγινε

«Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, επέλεξε λίγες εβδομάδες μετά την τοποθέτησή του, να αρνηθεί τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, πετώντας στο καλάθι των απορριμμάτων την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές, όπως και τα αιτήματα Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη και Κεσσέ και όλα τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.

Όλα αυτά, κατά σύμπτωση, εξυπηρετούν απόλυτα το καθεστώς Μητσοτάκη.

Συνεχίζεται η αρνητική παράδοση των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που επιλέχθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, βυθίζοντας την Ελληνική Δημοκρατία αλλά και την Ελληνική Δικαιοσύνη σε μια βαθιά κρίση αξιοπιστίας.

Έτσι ενώ στην Ελλάδα παράνομο λογισμικό δόθηκε σε δημόσιες αρχές και παρακολουθούνταν υπουργοί, στρατηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, κάποιοι θέλουν να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε και κυρίως με ποιανού εντολή έγινε.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε και η επιλογή αυτής της Παρασκευής του Αυγούστου για να χαθεί το θέμα μέσα στη θερινή περίοδο».

{https://x.com/SFamellos/status/2085741665998839858}

Νέα Αριστερά: Εκστρατεία συγκάλυψης

«Το νέο «θάψιμο» των ερευνών για τις υποκλοπές, αυτή τη φορά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, συνιστά ακόμα ένα επεισόδια στην εκστρατεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να συγκαλύψει το γιγαντιαίο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Οι τέσσερις προκλητικές αποφάσεις με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των Ζαχαρία Κεσσέ, Αντώνη Σαμαρά και Χρήστου Σπίρτζη, στηρίζονται σε καταφανώς έωλα επιχειρήματα καταδεικνύοντας την μεθόδευση που έχει στηθεί, προκειμένου να μείνουν στο σκοτάδι και το απυρόβλητο πρόσωπα της ΕΥΠ και επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργαζόταν το Μαξίμου και που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την εγκληματική υπόθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου».

Αρτεμησία Παπαδάκη (Δικηγόρος Σπίρτζη): Καινοφανής και άκυρη η νέα αρχειοθέτηση

Σήμερα, ακριβώς τρεις μήνες από την κατάθεση του αιτήματος Σπίρτζη για να ξανανοίξει η υπόθεση των Yποκλοπών για το έγκλημα της κατασκοπείας, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απορρίπτει σωρηδόν όλα τα σχετικά αιτήματα.

Σε μισή παράγραφο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας, κρίνει ότι δήθεν δεν εισφέρονται νέα στοιχεία και ότι ο προκάτοχός του, Εισαγγελέας Τζαβέλλας, ήδη αξιολόγησε και απέρριψε τα e-mails Σπίρτζη με τα κρατικά απόρρητα.

Όταν, όμως:

1) ο κ. Τζαβέλλας απλά αρνήθηκε να εξετάσει τα e-mails Σπίρτζη, προφασιζόμενος ότι "δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξή τους" στο κινητό Σπίρτζη και όταν

2) ο νυν Εισαγγελέας, κ. Μπακέλας, αρνείται να εξετάσει τα αρχεία που πράγματι του προσκομίστηκαν από το κινητό Σπίρτζη,

τότε δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτιέται για τη στάση της Εισαγγελίας, από τη στιγμή που η υπόθεση της διαβιβάστηκε με βάση τη Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ρητά και κατηγορηματικά για τη διερεύνηση της κατασκοπείας (τετελεσμένη ή σε απόπειρα) του αρ. 148 ΠΚ και του αρ. 370 ΣΤ ΠΚ".

Η μοναδική Δικαστική Απόφαση που υπάρχει στην υπόθεση (άρα και ουσιαστική διάγνωση) έκρινε επί λέξει ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας «Predator», μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων Υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ) αλλά και των απόρρητων κρατικών εγγράφων που ο πρώην Υπουργός και ήδη παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας κ. Χρήστος Σπίρτζης διατηρούσε στην κινητή τηλεφωνική του συσκευή σε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα έγγραφα και μπορούσαν να υποκλαπούν (τα οποία αφορούσαν διαπραγματεύσεις για την μεταβολή του νομικού καθεστώτος σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας), καταδεικνύεται ότι ενόψει των εν λόγω νέων στοιχείων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπείας του αρ. 148 ΠΚ (τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας)."

Σε ποια (νομική) βάση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που υπέδειξε το Δικαστήριο;

Ας σημειωθεί πάντως, ότι το αίτημα Σπίρτζη για ανάσυρση από το αρχείο, χρεώθηκε στον Εισαγγελέα Μπακέλα από τον έχοντα προσωπικό κώλυμα, ως πρώην Εισαγγελέα της ΕΥΠ, κο Τζαβέλλα.

Ωστόσο, κατ' άρθρον 19 ΚΠΔ όλες οι πράξεις του έχοντος κώλυμα πάσχουν ακυρότητα. Συνεπώς, πάσχει ακυρότητα και η πράξη ανάθεσης στον κο Μπακέλα και συνεπακόλουθα η σημερινή πράξη μη ανάσυρσης.

Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου όφειλε να είχε επιληφθεί, μετά την αίτησή μας, για να εξετάσει ουσία το κώλυμα Τζαβέλλα.

Τα λοιπά στοιχεία θα εισφερθούν στο Εφετείο».