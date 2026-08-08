Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευάγγελος Μπακέλας, είπε και πάλι «όχι» στην ανάσυρση από το αρχείο της «σκοτεινής» υπόθεσης - σε μια απόφαση που αποτελεί «κηλίδα» για την ελληνική Δικαιοσύνη- Πώς αντιδρά η αντιπολίτευση.

«Οργή» στον πολιτικό και νομικό κόσμος της χώρας έχει προκαλέσει η απόφαση του Ευάγγελου Μπακέλα να μην ανασύρει την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο, παρά τα σαρωτικά νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και το αίτημα που κατέθεσαν ένας πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ένας πρώην κορυφαίος υπουργός, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος δεκατριών θυμάτων του Predator.

Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν κατάλαβαν

Απροσπέλαστα εμπόδια στην προσπάθεια εξιχνίασης του σκανδάλου των υποκλοπών επιχειρεί να βάλει για τρίτη φορά ο Άρειος Πάγος, καθώς ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευάγγελος Μπακέλας, είπε και πάλι «όχι» στην ανάσυρση από το αρχείο της «σκοτεινής» υπόθεσης - σε μια απόφαση που αποτελεί «κηλίδα» για την ελληνική Δικαιοσύνη.

«Κρίθηκε ότι δεν ανεφάνησαν νέα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης (...) Επομένως το οιονεί δεδικασμένο, που δεσμευτικά προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο», αναφέρει στην απόφαση του.

Επί της ουσίας, έκανε πως δεν είδε, δεν άκουσε και δεν κατάλαβε τα νέα συγκλονιστικά στοιχειά που αποκαλύφθηκαν στην πρόσφατη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών που εμπορεύτηκαν το κακόβουλο λογισμικό Predator. Παράλληλα, ερμήνευσε κατά το δοκούν τα όσα έχει επικαλεστεί έκτοτε ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτόδικα, Ταλ Ντίλιαν, περί πώλησης του σε κρατικές υπηρεσίες.

Μιλώντας στο Mega News, ο δικηγόρος θυμάτων του Predator και ένα εκ από τα τρία πρόσωπα που απαίτησαν την ανάσυρση της υπόθεσης, Ζαχαρίας Κεσσές, έκανε ανοιχτά λόγο για «συγκάλυψη», προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων συνταρακτικών στοιχείων.

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«Δεν προβαίνει σε καμία διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έχει καλέσει κανέναν μάρτυρα, δεν έχει εξετάσει κανένα κινητό τηλέφωνο, δεν έχει ζητήσει τα έγγραφα με δικαστική συνεργασία από το Ισραήλ τα οποία κατατέθηκαν από τον κ. Ντίλιαν, με τα οποία επικαλείται ότι αποδεδειγμένα έχει προμηθεύσει το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ η επιλογή είναι η συγκάλυψη», ανέφερε ο κ.Κεσσές.

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Οργισμένες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οργισμένη είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης, καθώς μια τέτοια επιλογή της Δικαιοσύνης προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει πως ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης «δεν συνεπάγεται σιωπή, ούτε παραίτηση από την άσκηση θεσμικού και δημοκρατικού ελέγχου». «Την ώρα που οι καταδικασμένοι ιδιώτες εκβιάζουν δημόσια τον Πρωθυπουργό ενόψει του εφετείου, την ώρα που το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη ομολογεί κυνικά ότι έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό, η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση ου σκανδάλου των υποκλοπών», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του.

Η ΕΛΑΣ, από την πλευρά της, κάνει λόγο για απαράδεκτη στάση των ανώτατων λειτουργών της Δικαιοσύνης, με το αρμόδιο τμήμα να υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του πως «η απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής Αρχής και Εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά την χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του Κράτους δικαίου».

Ιδιαίτερα σκληρό ήταν το ΚΚΕ, όπου ανάμεσα σε άλλα επισημαίνει πως η «προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης μέσω και του νεοδιορισθέντος από την κυβέρνηση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα αιτήματα, εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθεια της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο, να κρατήσει στο σκοτάδι όλες τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων, ανάμεσα τους κι αυτές σε βάρος του ΚΚΕ».

Ανοιχτό «παράθυρο» για μια μελλοντική επανεξέταση της υπόθεσης, με μια άλλη κοινοβουλευτική σύνθεση, αφήνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. «Αν υπάρχουν νέα στοιχεία, βέβαια, με το νομικό καπέλο το λέω τώρα αυτό, πάντα μπορεί να υπάρξει επανέλεγχος», δήλωσε στο Mega News ο εκπρόσωπος Τύπου της Κουμουνδούρου, Δημήτρης Μελίδης.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών», σχολίασε η Νέα Αριστερά.

Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ήρθε να προστεθεί στην «πραξικοπηματική» μεθόδευση για τη μη κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το γεγονός ότι τα 3/5 του σώματος απαίτησαν την παρουσία τους.