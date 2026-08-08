Ο κ. Ο Μπακελας προσθέτει το όνομά του στη λίστα των προκατόχων του Ισιδώρου Ντογιάκου, Ευτυχίας Αδειλίνη και Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, κάνοντας το μέχρι χθες δικαστικό «τρίο», πλέον «καρέ» της συγκάλυψης προς τέρψιν της εκτελεστικής εξουσίας.

Με αυτόν τον τίτλο είχαν κυκλοφορήσει οι New York Times το 2022 με αφορμή την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών.

Τέσσερα χρόνια μετά ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας απέρριψε χθες εκ νέου - για τρίτη φορά - τα τέσσερα αιτήματα ανάσυρσης της δικογραφίας των υποκλοπών χωρίς να διεξάγει έρευνα.

Με τον τρόπο αυτόν ο κ. Ο Μπακέλας προσθέτει το όνομά του στη λίστα των προκατόχων του Ισιδώρου Ντογιάκου, Ευτυχίας Αδειλίνη και Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, κάνοντας το μέχρι χθες δικαστικό «τρίο», πλέον «καρέ» της συγκάλυψης προς τέρψιν της εκτελεστικής εξουσίας.

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Η περίπτωση Μπακέλα ωστόσο έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού είναι ο μόνος ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που εκτός από πρώην υπουργούς και δημοσιογράφους - και φυσικά την καταδικαστική απόφαση του Μενομελού - έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του και το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την παρακολούθησή του με το Predator.

Για να αντιληφθεί κανείς την έκταση της αυτογελοιοποίησης της γενιάς της Δικαιοσύνης, αρκεί να αναλογιστεί πως για την ανάσυρση της δικογραφίας της Μαρφίν χρειάστηκε ένα ανώνυμο e-mail - και ενδεχομένως σωστά - και για την ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών δεν αρκεί ούτε το αίτημα. πρώην πρωθυπουργού που έχει πέσει θυμά των παρανόμων παρακολουθήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να αναγνωρίσει κανείς πως ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πληροί τα πρόσφατα λεχθέντα κριτήρια αυτοθυσίας: τρώει και αυτός μια σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό.

Κατά τα λοιπά, το ρεπορτάζ των New York Times παραμένει και επίκαιρο και ακριβείς: Η σαπίλα στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον σε κοινή θέα.

Ν. Α.