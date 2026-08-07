Τα παιχνίδια που ανακαλούνται είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή και στη χώρα μας.

Δεν έχουν τέλος οι ανακλήσεις για το δημοφιλές παιχνίδι «Squishy Dumpling» καθώς πολλές ευρωπαικές χώρες έχουν κινήσει διαδικασίες αποσύρσης του από τις αγορές λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Οι ισπανικές Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ειδοποιήσεων για επικίνδυνα προϊόντα RAPEX γνωστοποίησαν την ανάκληση για παιχνίδι τύπου squeeze toy, σε σχήμα κινέζικου ντάμπλινγκ. Το προϊόν με την ονομασία «Squishy Dumpling grande» διατίθεται σε πλαστικό δοχείο που θυμίζει παραδοσιακό καλάθι ατμού από μπαμπού, ενώ η συσκευασία του είναι χάρτινο κουτί.

Ο λόγος της ανάκλησης είναι ο κίνδυνος πνιγμού. Σύμφωνα με τους ελέγχους, τμήματα του παιχνιδιού μπορούν να αποκολληθούν εύκολα κατά τη χρήση. Τα μικρά αυτά εξαρτήματα ενδέχεται να καταλήξουν στο στόμα ενός μικρού παιδιού, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του. Οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι το παιχνίδι δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα παιδικά παιχνίδια. Δεν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

Το προϊόν διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με την Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (Toy Safety Directive), το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1, που αφορά τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των παιχνιδιών.Το παιχνίδι έχει χώρα προέλευσης τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο παιχνίδι καλούνται να μην το χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, και να ενημερωθούν από το σημείο αγοράς για τη διαδικασία επιστροφής ή απόσυρσης.

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Aνάκληση και για το «Squishy Fidjet Fun!»

Παράλληλα εκδόθηκε ενημέρωση ανάκλησης και για το αντίστοιχο παιχνίδι «Squishy Fidjet Fun!», τύπου «Rainbow Mystery, One Set Sugar Edition», το οποίο διατίθεται ως παιχνίδι πίεσης (squeeze toy). Ο βασικός κίνδυνος που εντοπίστηκε αφορά μικρά εξαρτήματα του παιχνιδιού, τα οποία μπορούν να αποκολληθούν εύκολα. Σε περίπτωση που ένα μικρό παιδί τα βάλει στο στόμα, υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιεί ή να προκληθεί απόφραξη των αεραγωγών και πνιγμός. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε ότι δεν παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας για χρήση από παιδιά. Οι γονείς και οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο παιχνίδι καλό είναι να μην το δίνουν σε μικρά παιδιά και να απευθύνονται στο σημείο αγοράς για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ή την απόσυρσή του.

Aνακαλείται και το «Happy Buns» λόγω κινδύνου πνιγμού για παιδιά

Τέλος εκδόθηκε προειδοποίηση ανάκλησης για το «Happy Buns»,το παιχνίδι τύπου squeeze toy με την ονομασία «Happy Buns», το οποίο εντοπίστηκε να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοποίηση έγινε από την Ισπανία και αφορά προϊόν της κατηγορίας Παιχνίδια. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει τη μορφή κινέζικου ντάμπλινγκ και διατίθεται μέσα σε πλαστικό δοχείο που θυμίζει παραδοσιακό καλάθι ατμού από μπαμπού. Το προϊόν φέρει την ένδειξη μοντέλου «grande», ενώ η συσκευασία του είναι χάρτινο κουτί. Ως χώρα προέλευσης αναφέρεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.