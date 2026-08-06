Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της έχασε τη ζωή της στην προσπάθεια να την σώσει.

Σε τραγωδία μετατράπηκε η καλοκαιρινή βόλτα για δύο τουρίστριες από την Ολλανδία στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων, όταν μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει τη φίλη της.

Οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει την Τετάρτη από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος - από αυτά που δεν απαιτούν δίπλωμα - προκειμένου να κάνουν μια βόλτα αναψυχής στη θάλασσα. Μαζί τους στο σκάφος επέβαιναν και τρία ανήλικα παιδιά, δύο εκ των οποίων κάτω των 5 ετών και ένα 15χρονο.

Σύμφωνα με το neakriti, όταν η μία από τις δύο γυναίκες βούτηξε στη θάλασσα, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται να κρατηθεί στην επιφάνεια. Η 42χρονη φίλη της, βλέποντάς την να κινδυνεύει, έπεσε αμέσως στο νερό για να τη βοηθήσει, αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο.

Η εξέλιξη αποδείχθηκε τραγική: Η πρώτη γυναίκα κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η 42χρονη, καταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια για να την πλησιάσει και να τη συγκρατήσει, έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό.

Το δραματικό σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών, τα οποία παρέμεναν πάνω στο σκάφος και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι φωνές τους κινητοποίησαν υπεύθυνους γειτονικών επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με jet ski.

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Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπορέσαν να την επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.