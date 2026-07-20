Οι ιρλανδικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν σε ανάκληση επίμαχων παρτίδων λόγω ελλιπούς σήμανσης αλλεργιογόνων.

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας από πατατάκια Doritos Chilli Heatwave Flavour Corn Chips προχώρησαν οι ιρλανδικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς διαπιστώθηκε πρόβλημα στη συσκευασία που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για καταναλωτές με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την ανάκληση, μέρος της συγκεκριμένης παρτίδας από τα πατατάκια Doritos Chilli Heatwave Flavour Corn Chips των 140 γραμμαρίων συσκευάστηκε λανθασμένα με Doritos Tangy Cheese Flavour Corn Chips, προϊόν το οποίο περιέχει γάλα ως συστατικό.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε επειδή η εξωτερική συσκευασία του προϊόντος δεν ανέφερε την παρουσία γάλακτος ως συστατικού, αλλά μόνο τη γενική προειδοποίηση ότι το προϊόν «ενδέχεται να περιέχει γάλα». Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που πάσχουν από αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο εάν καταναλώσουν τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα με τα παρακάτω στοιχεία

Προϊόν: Doritos Chilli Heatwave Flavour Corn Chips

Συσκευασία: 140g

Κωδικός παρτίδας: GBC 209 184C

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 05/12/2026

Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

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Οι καταναλωτές που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες ανάκλησης. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το πρόβλημα αφορά τη συγκεκριμένη παρτίδα και όχι το σύνολο των προϊόντων Doritos Chilli Heatwave που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τις υπόλοιπες παρτίδες δεν έχει αναφερθεί αντίστοιχο ζήτημα. Η ανάκληση πραγματοποιείται προληπτικά, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ατόμων που έχουν αυξημένη ευαισθησία σε αλλεργιογόνα συστατικά.