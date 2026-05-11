Μαζική ανάκληση συσκευασιών από γνωστα πατατάκια είναι σε εξέλιξη σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ. Ειδικότερα, η προειδοποίηση αφορά ανάκληση παρτίδων από τα Giant Eagle Baked Pita Chips With Parmesan, Garlic & Herb της εταιρείας Legacy Snack Solutions λόγω πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης με σαλμονέλα. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διατέθηκαν σε αλυσίδες Giant Eagle και Market District σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές να μην τα καταναλώσουν.

Τα πατατάκια που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πιθανός κίνδυνος συνδέεται με γάλα σε σκόνη που χρησιμοποιήθηκε σε μείγμα καρυκευμάτων και το οποίο είχε ήδη ανακληθεί από προμηθεύτρια εταιρεία λόγω φόβου για παρουσία σαλμονέλας. Η σαλμονέλα είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια, ναυτία, εμετούς, έντονους πόνους στην κοιλιά.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί στο αίμα και να προκαλέσει επικίνδυνες επιπλοκές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα ή τραυματισμοί που να σχετίζονται με το προϊόν, ωστόσο η εταιρεία προχώρησε προληπτικά στην ανάκληση για λόγους ασφάλειας. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα πατατάκια καλούνται να τα απορρίψουν άμεσα ή να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος.