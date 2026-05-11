Ο «ασθενής μηδέν» της επιδημίας χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ταυτοποιήθηκε ως ορνιθολόγος Λέο Σχιλπεροορντ. Το πάθος για τα πουλιά φαίνεται πως του στοίχισε τη ζωή.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται από πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού βρέθηκε ελαφρώς θετικός στο στέλεχος Andes του ιού, ενώ ένας δεύτερος εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Όλοι οι Αμερικανοί πολίτες μεταφέρονται αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο επιβάτες με συμπτώματα ταξιδεύουν σε μονάδες βιολογικής απομόνωσης του αεροσκάφους, πρόσθεσε το HHS. Ο δεύτερος επιβάτης με συμπτώματα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από τον ιό.

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι χαμηλός.

Οκτώ άτομα που δεν βρίσκονται πλέον στο MV Hondius έχουν ασθενήσει, σύμφωνα με ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την Παρασκευή, εκ των οποίων έξι έχει επιβεβαιωθεί ότι προσβλήθηκαν από τον ιό. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχουν αποβιώσει.

Το στέλεχος Andes του χανταϊού, που εντοπίστηκε στην επιδημική έξαρση στο πλοίο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο, η οποία αποβαίνει θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η αερογέφυρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα μεταφέρει τους επιβάτες στο Περιφερειακό Κέντρο Θεραπείας Αναδυόμενων Ειδικών Παθογόνων ASPR (RESPTC) στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, ενώ ο επιβάτης με ήπια συμπτώματα θα μεταφερθεί σε δεύτερο κέντρο RESPTC, ανέφερε το HHS.

Κατά την άφιξη στις εγκαταστάσεις, κάθε άτομο θα υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση και θα λάβει φροντίδα ανάλογα με την κατάστασή του, πρόσθεσε το HHS.

Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν απομακρύνει τους πολίτες τους από το MV Hondius, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο κοντά στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία επαναπατρίζουν επίσης υπηκόους που βρίσκονταν στο πλοίο.

Πηγή: Reuters