Ο Παύλος Πολάκης έδωσε στη δημοσιότητα την καταγγελία του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Καταγγελία προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ως επικεφαλής του Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, για τις «παράνομες εργασίες της ΔΕΗ στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου και στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».

Στην επιστολή του ο Παύλος Πολάκης σημειώνει ότι «η ΔΕΗ με σκανδαλώδεις αποφάσεις και πρακτικές προβαίνει στη λεηλασία της περιουσίας (σ.σ. το λιγνιτικό κοίτασμα) αυτής με τα εξής δύο «εγκλήματα» εις βάρος της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρα».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Χωροθετεί το έργο της αντλησιοταμίευσης και ειδικότερα του κάτω ταμιευτήρα, επάνω στο αποκαλυμμένο λιγνιτικό κοίτασμα του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» και «Η λεηλασία θα ολοκληρωθεί με την καταστροφή και καθαίρεση των αυλών Λιγνίτη, των αποληπτών και όλου του εξοπλισμού του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που συνδέονται άρρηκτα με την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων».

Ο Παύλος Πολάκης ζητά από τους αρμόδιες αρχές «να διενεργήσετε άμεσα ενδελεχή έλεγχο της νομιμότητας των παραπάνω καταγγελιών, να πράξετε τα δέοντα για να σταματήσει κάθε έκνομη ενέργεια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα το πρωί Δευτέρα 11/5/2026 , στείλαμε από τον Τομέα Διαφάνειας και το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την παρακάτω επείγουσα ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών

Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

Υπόψιν:

Προϊσταμένου αρμόδιου Επιθεωρητή

Κοινοποίηση:

- Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης

- Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Κοζάνης

- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα 11-5-2026

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: Παράνομες εργασίες της ΔΕΗ στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου και στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Κυρίες και Κύριοι,

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η Επιθεώρηση Μεταλλείων είναι αρμόδια να επιβλέπει τις Μεταλλευτικές και Λατομικές εργασίες βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). Όσον αφορά στην παρούσα

καταγγελία, για τον έλεγχο των πεπραγμένων της ΔΕΗ (και όσων εργασιών ακόμα εξελίσσονται ή θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον), από τα δύο Σώματα Επιθεώρησης, αρμόδιο είναι το Σώμα Επιθεώρησης μεταλλείων Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας, Τ.Κ. 54625.

Στο Άρθρο 6 του κανονισμού που έχει τίτλο: «ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 αναφέρεται ρητά ότι «οι σχετικές εργασίες, πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε, να μην καταστρέφονται τμήματα του κοιτάσματος που έχουν καταρχήν εμπορεύσιμη ποιότητα, να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του εξορυσσόμενου προϊόντος και να μην απορρίπτονται αξιόλογες ποσότητες χρήσιμων υλικών με τα στείρα, χωρίς να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης ή και μελλοντικής απόληψής τους. Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε τρόπος κατασπατάλησης ή ευκαιριακής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και η εκμετάλλευση θα πρέπει να διενεργείται ορθολογικά και να στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή αποληψιμότητα του κοιτάσματος…»

Δεδομένου ότι στον Τομέα 7 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου το λιγνιτικό κοίτασμα δεν έχει εξοφληθεί (δεν έχει πιάσει τα εξορυκτικά του όρια), είναι άμεσα απολήψιμο, με υψηλή θερμογόνο δύναμη άρα υψηλή ποιότητα, τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και έχει ταυτόχρονα διασύνδεση με την Πτολεμαΐδα 5… και

όλα αυτά μετά από δεκαετίες μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, αποτελούν δημόσια περιουσία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, η ΔΕΗ με σκανδαλώδεις αποφάσεις και πρακτικές προβαίνει στη λεηλασία της περιουσίας αυτής με τα εξής δύο «εγκλήματα» εις βάρος της ενεργειακής επάρκειας και

ασφάλειας της χώρα.

1) Χωροθετεί το έργο της αντλησιοταμίευσης και ειδικότερα του κάτω ταμιευτήρα, επάνω στο αποκαλυμμένο λιγνιτικό κοίτασμα του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. Με βάση αυτό το σχέδιο, η ΔΕΗ Α.Ε θα κατακλύσει με νερό το αποκαλυμμένο λιγνιτικό κοίτασμα του ορυχείου. Σύμφωνα μάλιστα με την

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΔΕΗ, ο κάτω ταμιευτήρας θα έχει χωρητικότητα 10χ106 (δηλαδή 10.000.000) κυβικών μέτρων νερού! (φωτο 1) Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από τη Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

«Αυτό πρακτικά σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή του άμεσα απολήψιμου κοιτάσματος, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς δυνατότητα μελλοντικής απόληψης.»

Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες, που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

2) Η λεηλασία θα ολοκληρωθεί με την καταστροφή και καθαίρεση των αυλών Λιγνίτη, των αποληπτών και όλου του εξοπλισμού του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που συνδέονται άρρηκτα με την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω αντίκεινται στο άρθρο 6 Παρ3 του ΚΜΛΕ, ενώ αβίαστα προκύπτουν μεταξύ άλλων και ποινικές ευθύνες από την οριστική καταστροφή των αποθεμάτων και των ενεργειακών υποδομών από λιγνίτη.

Στο δε Άρθρο 3 του ΚΜΛΕ που έχει τίτλο «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», περιγράφεται με σαφήνεια ότι «ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού, ασκείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία στελεχώνεται κατάλληλα και εξοπλίζεται με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να δύναται να

επιτελέσει το έργο αυτό». Όπως επίσης ότι «η Επιθεώρηση Μεταλλείων οφείλει να επιθεωρεί όλα τα έργα στα οποία εκτελούνται μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες και να δίνει τις κατάλληλες εντολές και να επιβάλλει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις».

Με την παρούσα σας καλούμε να διενεργήσετε άμεσα ενδελεχή έλεγχο της νομιμότητας των παραπάνω καταγγελιών, να πράξετε τα δέοντα για να σταματήσει κάθε έκνομη ενέργεια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και να μας ενημερώσετε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Καλείστε επίσης να ενημερώσετε αρμοδίως τις εμπλεκόμενες Αρχές, όπως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Εισαγγελία Πρωτοδικών και την Αστυνομία, για τις δικές τους ενέργειες.

Για τον Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ο Τομεάρχης, Παύλος Πολάκης

Για το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ο Συντονιστής, Μάρκος Χατζησάββας».

Δείτε την ανάρτηση και τις σχετικές φωτογραφίες:

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Z27sd4viBxWaKNReYsSuQDJhcreBtHNkXgrFUftqZA6Jq4C9CWSm1DPvNEGc7Bgql&id=100007004708966}