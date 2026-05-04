Με μια εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβασή του, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πολάκης με ανάρτησή του κατηγορεί τον σταθμό για απόπειρα αλλαγής της πολιτικής ατζέντας μέσω ρεπορτάζ που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2015, το οποίο βασίζεται σε πρόσφατη εκδοτική κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η κίνηση αυτή αποτελεί επικοινωνιακό αντιπερισπασμό της κυβέρνησης, την οποία καλεί να απολογηθεί για μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Η αντιπαράθεση για το 2015 και η «αλλαγή ατζέντας»

Στο επίκεντρο της ανάρτησης του κ. Πολάκη βρίσκεται η προαναγγελία ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ σχετικά με την περίοδο του 2015. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θεματολογίας γίνεται με «εντολή Μητσοτάκη» λόγω της υποχώρησης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, τα οποία ο ίδιος τοποθετεί στο 20-22%.

Ο κ. Πολάκης στρέφει τα βέλη του και κατά των συγγραφέων του βιβλίου στο οποίο βασίζεται το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς τους «πληρωμένες γραφίδες της διαπλοκής» και συνδέοντάς τους με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αντί της συζήτησης για το παρελθόν, ο βουλευτής αντιπροτείνει μια λίστα δέκα σημείων, απαιτώντας από τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις για τη διαχείριση της τρέχουσας διακυβέρνησης.

Διαβάστε αναλυτικά τι ανέφερε:

Το ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΙ ,(για να μην το πω σκετο βοθροκαναλο) προσπαθει με «εντολη Μητσοτακη» που δεν φτανει πια ουτε στο 20-22% στην προθεση ψήφου, να αλλαξει την ατζεντα της δημοσιας συζητησης:

Ετοιμαζει -λέει- ρεπορταζ για το πρωτο εξαμηνο του 2015 που βασιζεται στο βιβλιο δυο πληρωμενων γραφιδων της διαπλοκης ,η μια ειναι αδερφη του Βαρβιτσιωτη του Χρηματοδοτη της «Ομαδας Αλητειας» της ΝΔ!!

ΟΧΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!!! ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΑΙ:

1) Για την Ακριβεια που τρωει το εισόδημα των νοικοκυριων μεχρι τις 20 του μηνα

2) Γιατι ιδιωτικοποιεις τη ΔΕΗ,κλεινεις τους ΛΙΓΝΙΤΕΣ και πληρώνουμε πανακριβο ρευμα!!

3) Γιατι εδωσες τα ΕΛΠΕ στο Λατση και εκανε καρτελ με τη MOTOR OIL και βαζει κερδος 25-30 δολλαρια το βαρελι αντι για 8-9 επι ΣΥΡΙΖΑ!

4) Γιατι παρακολουθούσες τους παντες με την ΕΥΠ και το Predator,ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΣ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ και πας να το κουκουλωσεις με το ελεγχομενο απο σενα ανώτερο τμημα της «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» τυπου ΤΖΑΒΕΛΑ και ΖΗΣΗ!!

Για το εγκλημα και το μπαζωμα στα Τεμπη με τους 57 νεκρους!!

5) Γιατι ταισες 100 οικογένειες ολιγαρχων και μερικές χιλιαδες κολλητους και τρωκτικα σε ολη τη χωρα με τα 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων ,με υπερτιμολογημενα εργα ή αχρηστες «συμβουλευτικές υπηρεσιες» που ηταν μαυρο πολιτικο χρημα!!

6) Γιατι αφηνεις τις Τραπεζες να έχουν τα υψηλοτερα επιτοκια χορηγήσεων και τα μικροτερα καταθεσεων σε ολη την Ευρωπη,τις υψηλοτερες χρεωσεις συναλλαγων και να βγαζουν 4-4,5 δις κερδη το χρόνο, που ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ!!! Γιατι φορολογεις με 5% μερισματα υψους σχεδον 8 δις ευρω ,οταν φορολογεις μισθους και μικρομεσαιους με 40% !!!

7) Γιατι αφηνεις τα Σουπερ-Μαρκετ να ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ με τριγωνικές συναλλαγές μέσω δικων τους εταιρειων ,που κρυβουν τα υπερκερδη τους,ενω οι παραγωγοι πληρωνονται παμφθηνα και οι καταναλωτες αγοραζουν πανακριβα!!

8.) Γιατι ο ακροδεξιος λαδεμπορας διωχνει τους νεους γιατρούς απο τη χωρα ,νοσοκομεια στερουνται βασικες ειδικοτητες και αυτος εγκαινιαζει υπερτιμολογημενα στο πενταπλάσιο εργα «ενεργειακων αναβαθμίσεων» ,Χωρις να ανανεωνει εξοπλισμους,χωρις να διπλασιαζει μισθους,χωρις να κανει ΜΑΖΙΚΕΣ προσληψεις!

9) Γιατι ενω μαζευεις απο την ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ,ΦΠΑ ,καυσίμων κλπ ,6 ΔΙΣ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,δεν δινεις 13ο και 14ο μισθο και 13η συνταξη,αλλά πετας ψιχουλα

10) Για τους Λαζαρίδηδες και τους Μουγιους,τους αγραμματους και διεφθαρμενους , ακροδεξιούς και συκοφαντες που εχεις στο κομμα σου !!!

Σε αυτα θα απολογείσαι Κυριακο Μητσοτακη και οχι στα ΨΕΜΜΑΤΑ και τη ΛΑΣΠΗ που θα πεταξεις για το 2015-2019 !

Για την περιοδο που η χωρα σταθηκε στα ποδια της βγηκε από τα μνημονια και την επιτροπεια ,ρυθμισε το χρεος , ανατάξαμε το διαλυμενο ΕΣΥ ,τη δημοσια εκπαιδευση και την Προνοια ,χωρις να κλεψουμε δραχμη!!!

ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ : Η άλλη φορα θα ειναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ!!!!!

Γιατι θα ειμαστε ΕΜΕΙΣ αλλιως……

