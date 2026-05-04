Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το μεσημέρι της Δευτέρας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την άρνηση διεξαγωγής προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή το οποίων τα ονόματα εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα και τονίζει ότι η απόφαση της κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμη ένα παράδειγμα συγκάλυψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Το «όχι» της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης.

Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, που είχε αποτέλεσμα τη ζημία σε ευρωπαϊκούς πόρους. Βγάζουν μόνοι τους «πόρισμα» εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί.

Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική. Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν;

Δεν πρόκειται για «διαχρονικές παθογένειες», αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως.