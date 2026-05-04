Η Αλίκη προετοιμάζεται για τα χειρότερα.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο του Grand Hotel στις 21:00

Η Αλίκη μαθαίνει από τον Άρη ότι υπάρχει τρόπος να μάθουν ποιανού είναι το παιδί, αλλά προτεραιότητά της είναι να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Πέτρο, του οποίου έχει χάσει τα ίχνη. Εκείνος περνάει δύσκολα στην Βουλγαρία, ψάχνει να βρει δουλειά και περιμένει με αγωνία γράμμα από την Αλίκη.

Ο Χρόνης ετοιμάζεται να υποβάλει την παραίτησή του, την ίδια ώρα που ο Βαγγέλης διαπραγματεύεται με τον Χατζημήτρο πώς θα πάρει πίσω τις επιστολές με τις οποίες εκβιάζει τον Αστυνόμο…

Ο Αλέξανδρος έχει ξανά στα χέρια του τον μικρό Γεώργιο και ετοιμάζεται να φτάσει στα άκρα για να πληρώσουν οι υπαίτιοι της απαγωγής…

Η Κυβέλη διαλέγει νυφικό, αλλά το μυαλό της είναι στη Σοφία…Πηγαίνει στο ξενοδοχείο να μάθει τι συμβαίνει, αλλά εκεί θα έρθει αντιμέτωπη με την Αλίκη και τον Ιορδάνη. Η Λίτσα προσπαθεί να πείσει τον Χατζημήτρο να διώξει επιτέλους την Μελίνα, αλλά εκείνος έχει άλλα σχέδια…

Ο Χρόνης μαθαίνει με τον χειρότερο τρόπο τι έκανε ο Βαγγέλης για να τον προστατέψει από τον εκβιασμό του Χατζημήτρου και γίνεται έξαλλος…

Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιεί τι θα πει να έχει κανείς οικογένεια που τον αγαπάει…

Ο Ρήγας και η Κυβέλη βρίσκονται σε τραπέζι συμφιλίωσης και κουμπαριάς με τον Χατζημήτρο, ενώ η Αλίκη και ο Ιορδάνης διαβάζουν άναυδοι την αναγγελία του γάμου τους…

Πανικόβλητος βρίσκεται ο Αλέξανδρος όταν ο μικρός Γεώργιος αρρωσταίνει σοβαρά, μετά την ταλαιπωρία που υπέστη…

Η Αλίκη αγωνιά που δεν έχει απάντηση από τον Πέτρο, χωρίς να ξέρει ότι το γράμμα της δεν έφτασε στα χέρια του. Εκείνος ανυποψίαστος σκέφτεται να γυρίσει, αλλά ένα ψέμα της μητέρας του τον παγιδεύει στην Βουλγαρία.

Η Θάλεια συνεχίζει να διεκδικεί τον Άρη.

Ο Βαγγέλης μαθαίνει την αλήθεια και καταστρέφει τα γράμματα του Χρόνη, χωρίς να του πει ότι έμαθε το μεγάλο μυστικό του.

Ο Ιορδάνης αδυνατεί να διαχειριστεί την είδηση του γάμου της μητέρας του με τον Ρήγα. Όλοι στο ξενοδοχείο αναστατώνονται με την είδηση, αλλά η Αλίκη αναρωτιέται για τις προθέσεις τους σχετικά με το ξενοδοχείο και προσπαθεί να προετοιμαστεί.

Ο Μάρκος βοηθά την Μελίνα να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη του Χατζημήτρου, ενώ ο Χαραλάμπης ζητά από την Δούκισσα να πάρει πίσω τη γη των προσφυγικών. Κι ενώ είναι όλα έτοιμα για τον γάμο της Κυβέλης και του Ρήγα, στην εκκλησία καταφθάνει απελπισμένος ο Ιορδάνης….

