Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου στη «Γη της Ελιάς».

Οι σχέσεις δοκιμάζονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» από αλήθειες που κανείς δεν μπορεί πια να αποφύγει. Ό,τι μέχρι τώρα παρέμενε σε εκκρεμότητα, παίρνει αιφνίδια κατεύθυνση με οδυνηρές συνέπειες.

Τι θα δούμε στο Επεισόδιο 116 (Δευτέρα 4 Μαΐου)

Ο Ρούσσος φτάνει στην Κρήτη κι ο Αντώνης τον κρύβει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας, ενώ εκείνη προσπαθεί να πείσει την Άννα να αποσύρει τη μήνυση. Ο Μανώλης πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την έλευση της Αμαλίας, αγνοώντας την περιπέτεια της Άννας.

Η Μυρτώ και ο Παρασκευάς καταλήγουν στο κρεβάτι, αλλά η εμπειρία τούς απογοητεύει και τους δύο. Η Φρύνη ξεκαθαρίζει στον Κωνσταντίνο ότι θα τον περιμένει όσο χρειαστεί, καθώς η Ισμήνη έχει μπλεξίματα κι εκείνος έχει αναλάβει το παιδί τους.

Η Αναστασία πολιορκεί τον Λεωνίδα και τον ξανακαλεί για φαγητό, με τη Μαργαρίτα να την καθοδηγεί βήμα - βήμα. Ο Λυκούργος προφασίζεται ότι έχει πάθει λουμπάγκο με σκοπό να αναβληθεί η δίκη της Ισμήνης.

Η Αριάδνη ενημερώνεται από τον Κουράκο και γίνεται έξαλλη, υποψιαζόμενη ότι ο Λυκούργος το σκηνοθέτησε για να γλιτώσει την κόρη του. Ο Ζακ μετακομίζει στο σπίτι της Μαρίας κι εκείνη ξαφνικά νιώθει να καταπιέζεται.

Η Ισμήνη αφήνεται ελεύθερη, αλλά αυτή τη φορά ο Λυκούργος δεν θα της χαριστεί. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για τον ξυλοδαρμό της Άννας κι αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα.