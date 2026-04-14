Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται με εκρηκτικές εξελίξεις.
Ο Κωνσταντίνος ζητάει διαζύγιο από την Ισμήνη. Παράλληλα, η εμμονή της με το μωρό αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις.
Ο Μανώλης εντοπίζει το επόμενο θύμα του.
Η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο με άλλη γυναίκα και η ζήλια την κυριεύει.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο 107 (Τρίτη 14 Απριλίου)
Ο Μανώλης προσεγγίζει την Αμαλία, της κάνει ερωτική εξομολόγηση κι εκείνη, με τον τρόπο της, του δείχνει ότι δεν της είναι αδιάφορος.
Η Ερωφίλη ξεκαθαρίζει στον Αντώνη ότι δεν θέλει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί, αλλά η Αλεξάνδρα τη συμβουλεύει να μην είναι απόλυτη.
Η Ισμήνη κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αυτοκίνητό της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας ότι η Αιμιλία την έχει δει.
Η Βασιλική φτάνει στη Γερμανία, αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς βρίσκει τον Στέφανο με μια άλλη γυναίκα.
Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους, με τον Παρασκευά να μην πείθεται. Η Δάφνη κάνει μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να δει αν έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα.
Ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αμάξι της Ισμήνης κι απαιτεί εξηγήσεις. Η Ασπασία απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στον φόνο του Δημοσθένη.