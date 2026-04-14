Οι σχέσεις δοκιμάζονται. Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες, ενώ οι οικογενειακές συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες στα όριά τους.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται με εκρηκτικές εξελίξεις.

Ο Κωνσταντίνος ζητάει διαζύγιο από την Ισμήνη. Παράλληλα, η εμμονή της με το μωρό αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις.

Ο Μανώλης εντοπίζει το επόμενο θύμα του.

Η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο με άλλη γυναίκα και η ζήλια την κυριεύει.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο 107 (Τρίτη 14 Απριλίου)

Ο Μανώλης προσεγγίζει την Αμαλία, της κάνει ερωτική εξομολόγηση κι εκείνη, με τον τρόπο της, του δείχνει ότι δεν της είναι αδιάφορος.

Η Ερωφίλη ξεκαθαρίζει στον Αντώνη ότι δεν θέλει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί, αλλά η Αλεξάνδρα τη συμβουλεύει να μην είναι απόλυτη.

Η Ισμήνη κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αυτοκίνητό της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας ότι η Αιμιλία την έχει δει.

Η Βασιλική φτάνει στη Γερμανία, αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς βρίσκει τον Στέφανο με μια άλλη γυναίκα.

Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους, με τον Παρασκευά να μην πείθεται. Η Δάφνη κάνει μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να δει αν έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα.

Ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αμάξι της Ισμήνης κι απαιτεί εξηγήσεις. Η Ασπασία απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στον φόνο του Δημοσθένη.