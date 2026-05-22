Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η γη της Ελιάς».

Παλιές σχέσεις ανοίγουν νέες πληγές. Μια φωτογραφία από το παρελθόν φέρνει ανατροπές. Πρόσωπα που πίστευαν ότι ελέγχουν την κατάσταση, βλέπουν τα πάντα να ξεφεύγουν. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς»:

Το κινητό της Χριστιάνας αποκαλύπτει τις κρυφές επαφές της με τον Σήφη.

Ο Στάθης αποφεύγει να κάνει εξετάσεις και η συμπεριφορά του γίνεται όλο και πιο ακραία.

Η παράνομη σχέση του Αντώνη με τη Μαρουσώ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί εξαιτίας μιας απροσεξίας.

«Η γη της Ελιάς»: Οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 25 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 23:00

Επεισόδιο 126 (Δευτέρα 25 Μαΐου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αναστασία δεν λυγίζει από τα παρακάλια του Τζον και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, γιατί αισθάνεται πως οι δικοί της άνθρωποι της γύρισαν την πλάτη.

Ένα αδιάκριτο σχόλιο του Πότη προς τη Φρύνη γίνεται η σπίθα που βάζει φωτιά κι ο Κωνσταντίνος τον αρπάζει από τα πέτα και τον κολλάει στον τοίχο.

Στο σπίτι του Κουράκου κανονίζεται μια συνάντηση: ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκονται ξανά στον ίδιο χώρο, όμως η απόσταση ανάμεσά τους μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ.

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης και η Μαρουσώ ζουν μια νύχτα πάθους, αλλά αφήνουν πίσω «ίχνη». Ο Μανώλης μαθαίνει για μια κακοποιημένη γυναίκα κι όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να πάρει ξανά τον νόμο στα χέρια του.

Ο Στάθης παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, πιστεύοντας ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό με την υγεία του. Ωστόσο, αρνείται να κάνει εξετάσεις, γιατί φοβάται την αλήθεια.

Η Αλεξάνδρα, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει στοιχεία στο δωμάτιο της κόρης της, αλλά η Χριστιάνα την πιάνει να σκαλίζει τα πράγματά της και, σε μια στιγμή παραφροσύνης, την αρπάζει από τον λαιμό.

Επεισόδιο 127 (Τρίτη 26 Μαΐου)

Η Μαργαρίτα εξηγεί στον Λεωνίδα το μπέρδεμα με την Αναστασία κι εκείνος αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η βίαιη αντίδραση της Χριστιάνας προβληματίζει την Αλεξάνδρα, η οποία εντείνει την προσπάθειά της να ανακαλύψει τι κρύβει το παλιό κινητό της κόρης της. Την ίδια ώρα, ο ντετέκτιβ έχει γίνει η σκιά της Χριστιάνας και συλλέγει πληροφορίες.

Ο Μανώλης φτάνει κοντά στον φόνο, αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Ο Στάθης το ρίχνει έξω και

φέρεται αλλοπρόσαλλα, ενώ ο Στέφανος τον πιέζει να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις. Η Ισμήνη

κι ο Μιχάλης εξακολουθούν να συναντιούνται σε δήθεν φιλικά τραπέζια και η ένταση πάλι

ανεβαίνει.

Η Ερωφίλη βλέπει τα ξεχασμένα σκουλαρίκια της Μαρουσώς και συνειδητοποιεί ότι ο Αντώνης έχει προχωρήσει στην επόμενη. Ο Στέφανος ενημερώνει τον Λυκούργο για το πρόβλημα του Στάθη, ενώ ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του.

Η Αλεξάνδρα μαθαίνει τον κωδικό του κινητού της Χριστιάνας κι εκεί μέσα βρίσκει μια φωτογραφία της κόρης της με τον Σήφη πριν από δύο χρόνια.

Επεισόδιο 128 (Τετάρτη 27 Μαΐου)

Η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι η Χριστιάνα κι ο Σήφης είχαν επαφές και ο Παυλής αναλαμβάνει να ψάξει το παλιό κινητό μήπως βρει περισσότερα στοιχεία.

Η Άννα μιλάει στη Βασιλική για την αλλόκοτη συμπεριφορά του Στάθη κι εκείνη παραξενεύεται. Ο Μανώλης αποφασίζει να μην πάρει τον νόμο στα χέρια του και προσπαθεί να νουθετήσει τη γυναίκα που δέχεται κακοποίηση.

Ο Παρασκευάς πείθει τον Λυκούργο και τη Χάιδω να κάνουν τραπέζι στον Μιχάλη και την Ισμήνη, αλλά το δείπνο καταλήγει σε φιάσκο, με τους δυο τους να μαλώνουν ξανά. Ο Κωνσταντίνος πιέζει την Ισμήνη να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο και να οριστεί η συνεπιμέλεια.

Ο Λεωνίδας κάνει μια προσπάθεια να μαλακώσει την Αναστασία, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο ντετέκτιβ φωτογραφίζει τη Χριστιάνα και τον Αντώνη να μπαίνουν στο διαμέρισμα που νοικιάζει κι όλοι θεωρούν ότι τρέχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους.

Ο Λυκούργος κι η Χάιδω μαλώνουν, με αποτέλεσμα εκείνη να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι.

Επεισόδιο 129 (Πέμπτη 28 Μαΐου)

Ο Λυκούργος μαθαίνει ότι η Χάιδω έχει πάει να μείνει με τη Βασιλική και τον Στέφανο και θυμώνει ακόμα περισσότερο. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς προ εκπλήξεως και δεν μπορεί να πιστέψειότι η Χριστιάνα μπορεί να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Αντώνη. Οι αμφιβολίες την κυριεύουν κι έτσι αποφασίζει να πάει στη Μάνη.

Η Ισμήνη θέλει να οδηγήσει το διαζύγιο σε αντιδικία, ενώ η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος κάνουν μια συμφωνία για το μέλλον τους. Ο Στάθης εξακολουθεί να βασανίζεται από την πίεση για τις εξετάσεις που δεν θέλει να κάνει, ενώ η Ερωφίλη εκλαμβάνει τη δυσφορία του σαν αδιαφορία προς την ίδια.

Ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκουν μία ακόμη αφορμή για να τσακωθούν. Η Μαργαρίτα πηγαίνει στην ταβέρνα για να βρει την Αναστασία και να της μιλήσει, αλλά η αντίδραση της Αναστασίας δεν είναι η αναμενόμενη.