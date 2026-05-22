«Μικρή» πρόοδο βλέπουν οι ΗΠΑ, «βαθιές και σημαντικές οι διαφορές, λέει το Ιράν.

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις τις τελευταίες ώρες, για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι διαμεσολαβητές τρέχουν προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία- πλαίσιο, η οποία θα αποτρέψει νέες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί εντός ημερών, χωρίς διπλωματική πρόοδο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής που μίλησαν στη WSJ.

Διαπραγματευτές από το Πακιστάν και το Κατάρ πασχίζουν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν θέλει μια συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο, αίρει τον κίνδυνο μελλοντικών επιθέσεων και επιλύει τον αμοιβαίο ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή, χωρίς να υποχρεωθεί σε πυρηνικές δεσμεύσεις προκαταβολικά. Η Ουάσιγκτον θέλει το Ιράν να δεσμευτεί στη συμφωνία πλαίσιο σε μακρά αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου και την παράδοση του σχετικού αποθέματος στις ΗΠΑ.

Το άμεσος στόχος των διαμεσολαβητών δεν είναι η επίσημη συμφωνία, αλλά μια επιστολή προθέσεων ή ένα μνημόνιο κατανόησης, που θα παρατείνει την εκεχειρία και θα θέσει το πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Το αδιέξοδο που υπάρχει τώρα αφορά το ποια ζητήματα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο και ποια θα αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης φάσης των συνομιλιών.

Αν δεν επιτευχθεί έστω και αυτή η περιορισμένη συμφωνία, θα μπορούσε να υπάρξει μια περιορισμένη περίοδος επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, με οικονομικούς στόχους όπως η ενέργεια, τα οποία θα αυξήσουν την πίεση στο καθεστώς, αναφέρουν πηγές της WSJ. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει με ευρεία αντίποινα εάν δεχθεί νέες επιθέσεις.

Πηγή από το περιβάλλον του Τραμπ δήλωσε στο Axios πως ο Αμερικανός πρόεδρος εκνευρίζεται ολοένα περισσότερο τις τελευταίες ημέρες και έχει εγείρει την πιθανότητα για μία τελική σημαντική στρατιωτική επιχείρηση, μετά την οποία θα μπορούσε να κηρύξει τη νίκη και τον τερματισμό του πολέμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πακιστανοί και Καταριανοί στην Τεχεράνη

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ- που έχει διαδραματίσει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή- έφτασε στην Τεχεράνη την Παρασκευή, προκειμένου να βοηθήσει στην προσπάθεια να μην καταρρεύσει η εκεχειρία. Ένα σημάδι πως οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, επισημαίνει η WSJ. Η επίσκεψη σηματοδοτεί πως οι διπλωματικές προσπάθειες επιταχύνονται εν μέσω φόβων για επιστροφή στον πόλεμο, σχολιάζουν οι NYT.

Ο Ασίμ Μουνίρ συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί, το βράδυ της Παρασκευής. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ επίσης βρίσκεται στην Τεχεράνη- σε συντονισμό με την Ουάσινγκτον- και συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Το συμπέρασμα είναι πως ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό του Τραμπ», σχολιάζει στη WSJ ο Νέιτ Σουάνσον, που έχει διατελέσει επικεφαλής για το Ιράν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. «Φαίνεται πιο πρόθυμος να βγει από τη σύγκρουση σε σύγκριση με το Ιράν, οπότε είτε πρέπει να αλλάξει τις προσδοκίες του για το τι πρέπει να κάνει το Ιράν, ή να ξαναρχίσει τη στρατιωτική κλιμάκωση, αλλά χωρίς ξεκάθαρο στρατηγικό στόχο», συμπληρώνει.

Οι διαπραγματεύσεις περιγράφονται ως «επίπονες», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Προσχέδια «πηγαίνουν πέρα δώθε κάθε ημέρα», χωρίς μεγάλη πρόοδο, συμπλήρωσε μιλώντας στο Axios.

ΗΠΑ: Μικρή πρόοδος - Ιράν: Βαθιές και σημαντικές διαφορές

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε μικρή πρόοδος στις διπραγματεύσεις, αλλά τόνισε πως πρέπει ακόμα να γίνει πολλή δουλειά. «Περιμένουμε τα νέα από αυτές τις συνομιλίες που συνεχίζονται. Έχει υπάρξει μικρή πρόοδος. Δεν θέλω να υπερβάλλω, ούτε να την υποτιμήσω», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Όμως, λίγες ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαεΐ τόνισε πως οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν «βαθιές και σημαντικές», μετέδωσε το Al Jazeera.

«Η τρέχουσα διαδικασία και η παρουσία υψηλόβαθμων Πακιστανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής ή μια αποφασιστική κατάσταση», δήλωσε και επιβεβαίωσε πως αντιπροσωπεία από το Κατάρ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει κοντά στη συμφωνία» και είναι δύσκολο να ειπωθεί εάν θα επιτευχθεί συμφωνία «σε εβδομάδες ή μήνες», επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου, συνέχισε. «Λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα πυρηνικά δεν συζητιούνται σε αυτή τη φάση», τόνισε και επανέλαβε την πάγια θέση του Ιράν πως η χώρα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, όπως και ότι η Τεχεράνη δεν συζητά όποια απαίτηση για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η αλλαγή του προγράμματος του Τραμπ

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε το πρόγραμμά του, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προγραμματίσει να μείνει το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από εμφάνιση σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Παρασκευής. Τελικά, θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ παντρεύεται το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, την τρίτη σύζυγό του, Μπετίνα Άντερσον. Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα προσπαθούσε να παραστεί, αλλά «έχω αυτό που λέγεται Ιράν και άλλα πράγματα». Τελικά, το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει το παρών στον γάμο.

«Παρότι θα ήθελα πολύ να είμαι με τον γιο του και το νέο μέλος της οικογένειας, συνθήκες που σχετίζονται με την κυβέρνηση και την αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου επιτρέπουν να το κάνω. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social και ευχήθηκε στο ζευγάρι.