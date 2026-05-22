Bγήκε στον αέρα το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show με τον Στίβεν Κολμπέρ, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυλαία έριξε χθες το «Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS και ο Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή του ανάρτηση δεν έκρυψε τη... χαρά του, υιοθετώντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για τον αγαπητό παρουσιαστή.

«Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε από το CBS. Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Χθες το βράδυ βγήκε στον αέρα το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show με τον Στίβεν Κολμπέρ, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το τέλος της εκπομπής, έπειτα από 33 χρόνια, ορίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, Κάμαλα Χάρις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η εκπομπή αυτήν ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πολλοί ωστόσο ήταν εκείνοι – αρχής γενομένης από τον ίδιο τον 62χρονο παρουσιαστή – που είδαν πίσω από την απόφαση τον Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά απέναντί του. Μάλιστα, είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το CBS ήταν «εκτός ελέγχου» και χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο ναυάγιο» τον Κολμπέρ, ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Στην πορεία, μια δημοσιογράφος που θεωρείται προσκείμενη στη δεξιά, η Μπάρι Γουάις, ανέλαβε επικεφαλής του CBS News και ξεκίνησε την αναδιάρθρωση των ομάδων του.

Όπως και οι συνάδελφοί του σε άλλα, παρόμοια νυχτερινά σόου, ο Κολμπέρ αποδοκίμαζε ανοιχτά τον Τραμπ στις εκπομπές του. Τις τελευταίες εβδομάδες από το πλατώ της εκπομπής πέρασαν πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι: ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο ηθοποιός Τομ Χανκς, η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ. Την περασμένη εβδομάδα δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν συνάδελφοι και ανταγωνιστές από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα (Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μάγιερς, Τζον Όλιβερ και Τζίμι Φάλον) πήγαν να τον τιμήσουν και να του εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είχε κοπεί προσωρινά τον Σεπτέμβριο του 2025 από το κανάλι ABC μετά τη θύελλα αντιδράσεων των Ρεπουμπλικανών για ένα σχόλιο που έκανε αναφορικά με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Στίβεν Κολμπέρ ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο αυτοσχεδιασμού. Άρχισε να εργάζεται στην τηλεόραση το 1995 και το 1997 εντάχθηκε στο Daily Show του Τζον Στιούαρτ, στον ρόλο ενός αντιδραστικού, στενόμυαλου ανταποκριτή. Με αυτόν τον χαρακτήρα ξεκίνησε τη δική του εκπομπή, το The Colbert Report, το 2005 και δέκα χρόνια αργότερα ανέλαβε παρουσιαστής του περίβλεπτου Late Show.

Το τέλος της εκπομπής δεν σημαίνει και το τέλος της καριέρας του: ο Κολμπέρ άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση κάποιου άλλου σόου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα γράψει, σε συνεργασία με τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, το σενάριο μιας νέας ταινίας που θα βασίζεται στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Ο τελευταίος μονόλογος του Κολμπέρ για το The Late Show:

{https://www.youtube.com/watch?v=76Gopgo-4PY}