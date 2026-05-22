Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς EuroLeague Final Four, καθώς από σήμερα, 22 Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Telekom Center Athens μετατρέπεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, με πρώτο αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στον αποψινό ημιτελικό των 18:00. Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και τη διαχείριση των χιλιάδων φιλάθλων που καταφθάνουν στην πρωτεύουσα.

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 19 χρόνια

Η Αθήνα παίρνει τη σκυτάλη της διοργάνωσης από το Άμπου Ντάμπι και το Yas Island, φιλοξενώντας για δεύτερη φορά Final Four της EuroLeague μετά το 2007. Το ΟΑΚΑ, που για τις ανάγκες της διοργάνωσης φέρει πλέον την ονομασία Telekom Center Athens, έχει αναβαθμιστεί πλήρως, με το branding της EuroLeague να κυριαρχεί σε όλους τους χώρους του γηπέδου. Το σύνθημα «F4GLORY» και τα διακριτικά της διοργάνωσης δεσπόζουν στις εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να υποδεχθούν 19.443 θεατές.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών και του τελικού

Η αγωνιστική δράση ξεκινά σήμερα στις 18:00, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία κατέκτησε την EuroLeague το 2025.

Στις 21:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Η «βασίλισσα» συμμετέχει ως η πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους, ενώ η Βαλένθια γράφει ιστορία με την πρώτη παρουσία της σε Final Four.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, χωρίς να προηγηθεί αγώνας για την τρίτη θέση. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Adidas Next Generation Tournament για την ανάδειξη της κορυφαίας ομάδας νέων της EuroLeague.

Ολυμπιακός: Στόχος το τέταρτο ευρωπαϊκό

Οι Πειραιώτες συμμετέχουν για 15η φορά σε Final Four και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου αλλά και μοναδικό επίτευγμα για ελληνική ομάδα.

Παράλληλα, πρόκειται για την 11η παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four επί διοίκησης Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 μέχρι σήμερα, στοιχείο που αποδεικνύει τη διαχρονική σταθερότητα της ομάδας στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη τρεις κατακτήσεις EuroLeague — το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο — και πλέον αναζητούν το τέταρτο αστέρι, 13 χρόνια μετά την τελευταία τους επιτυχία.

Η πορεία μέχρι την τελική φάση

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση με 26 νίκες και 12 ήττες, επαναλαμβάνοντας την περσινή πρωτιά της. Στα playoffs απέκλεισε με χαρακτηριστική άνεση τη Μονακό με 3-0, όντας η μοναδική από τις τέσσερις φιναλίστ που προκρίθηκε χωρίς απώλειες στη σειρά.

Οι αλλαγές στο Telekom Center Athens

Μετά την παράδοση του γηπέδου από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη EuroLeague, το ΟΑΚΑ προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Final Four. Τα λάβαρα των αγωνιστικών επιτυχιών του συλλόγου απομακρύνθηκαν προσωρινά, με εξαίρεση εκείνα που είναι αφιερωμένα στους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις υποδομές για τα ΜΜΕ, καθώς δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες Τύπου που έχουν λειτουργήσει ποτέ σε Final Four.

Επίσημη έναρξη με gala στο ΚΠΙΣΝ

Η επίσημη εκδήλωση της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και ανθρώπων των media.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Παναγιώτης Γιαννάκης και Παναγιώτης Φασούλας, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό drone show.

Χιλιάδες φίλαθλοι στην Αθήνα

Η πρωτεύουσα αναμένεται να γεμίσει με φίλους του μπάσκετ από όλη την Ευρώπη. Περίπου 10.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού έχουν περάσει στα χέρια των οπαδών των «ερυθρολεύκων».

Από τη Φενέρμπαχτσε αναμένονται περίπου 4.500 φίλαθλοι, ενώ η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχουν περίπου 1.000 και 550 υποστηρικτές αντίστοιχα στις εξέδρες.

Οι διαιτητές των ημιτελικών

Στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θα σφυρίξουν επίσης οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία και Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία.

Στο άλλο ζευγάρι, ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ιδιαίτερα αυστηρό σχέδιο ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε περιστατικά βίας ή παραβατικότητας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε πως η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, με τα μέτρα να εφαρμόζονται καθολικά και χωρίς εξαιρέσεις.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Αθανάσιος Κάμπρας, ανέφερε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμούς ΜΜΜ, χώρους συγκέντρωσης φιλάθλων και βασικούς οδικούς άξονες.

Πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις των οπαδών

Βασικός στόχος του σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο πλήρης διαχωρισμός των φιλάθλων των τεσσάρων ομάδων.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με αναχώρηση ειδικών συρμών στις 15:00 προς το ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα βρίσκονται από τις 12:00 στο «Θησείο» και θα αναχωρήσουν περίπου στις 14:00.

Για Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, το σημείο συνάντησης θα είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις μετακινήσεις προς το γήπεδο να ξεκινούν στις 15:45 και 16:00 αντίστοιχα.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί

Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτραπούν αυθαίρετες οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών εκτός του επίσημου σχεδιασμού, ενώ απαγορεύεται και κάθε είδους συνοδεία ή προσέγγιση αποστολών ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, από τις 21 έως και τις 25 Μαΐου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε τμήμα του κέντρου της Αθήνας, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και την ομαλή κυκλοφορία.

Αυστηροί έλεγχοι στο ΟΑΚΑ

Η πρόσβαση στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο με έγκυρο εισιτήριο και επίδειξη πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου, με τα στοιχεία να πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα του εισιτηρίου.

Γύρω από το γήπεδο θα λειτουργούν τρεις διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, όπου θα πραγματοποιούνται σωματικοί έλεγχοι, έλεγχοι αποσκευών και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων.

Μετά την είσοδο, οι θεατές θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ θα ισχύει και πολιτική μη επανεισόδου. Όποιος αποχωρεί από τις ελεγχόμενες ζώνες, δεν θα μπορεί να επιστρέψει.

Επιπλέον, κανένα όχημα χωρίς ειδική διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα έχει πρόσβαση στην περίμετρο ασφαλείας του ΟΑΚΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Κατά τη διάρκεια του Final Four θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, το Sunel Arena, τα ξενοδοχεία των αποστολών και βασικές λεωφόρους της Αττικής.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Π. Κανελλοπούλου, η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και η Αττική Οδός.

Οι οδηγίες προς πολίτες και φιλάθλους

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τις κυκλοφοριακές αλλαγές, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι καλούνται να προσέρχονται νωρίς στο γήπεδο, να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Οι αρχές τονίζουν ότι η επιτυχής διεξαγωγή του Final Four προϋποθέτει τη συνεργασία όλων, ώστε η διοργάνωση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, ομαλότητα και χωρίς προβλήματα για θεατές, αθλητές και πολίτες.