Είτε βρέξει, είτε όχι οι Ιron Maiden θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ και μαζί τους θα ανέβει και ο Eddie.

Οι Iron Maiden μπαίνουν στον 21ο αιώνα με ένα live του «Run to the Hills» τοο 2002. Μέχρι και το 17ο και τελευταίο - μέχρι σήμερα- άλμπουμ τους το «Senjutsu» ο Eddie έχει πολλά να πει ακόμα.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Eddie έχει γίνει συνώνυμος με τη μπάντα και το βρετανικό αστείο για ένα μωρό που γεννήθηκε μόνο με κεφάλι και μια υπόσχεση που έδωσε ένας γιατρός να του δώσει σώμα μόλις γίνει 5 ετών, σίγουρα δεν είναι ο αυτός ο Eddie.

Εσύ πόσους Eddie αντέχεις ακόμα;

Run to the Hills - Live (2002)

O καλλιτέχνης του νέου Eddie είναι άγνωστος και ίσως αυτή είναι η πιο τεμπέλικη εκδοχή του, που υπήρξε ποτέ.

Rock in Rio (2002)

Οι Mick Huston και Peacock δημιουργούν έναν Eddie πάνω στο θέμα της διασκευής του Brave New World και το σετ των Iron Maiden στο Rock in Rio για την υποστήριξη του άλμπουμ παρουσίασε έξυπνα τη σκηνή ως το στόμα ενός ακόμη νέφους καταιγίδας, του Eddie.

Beast Over Hammersmith (2002 - Remastered του 1982)

Ο Derek Riggs σε γνώριμα μονοπάτια. Ηχογραφημένο μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του 'The Number of the Beast', το 'Beast Over Hammersmith' κυκλοφόρησε μόλις το 2002 ως μέρος του box set 'Eddie's Archive'. Φυσικά, το υλικό της εποχής του Di'Anno κυριαρχεί στο σετ, το οποίο ο Dickinson χειρίζεται καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φορά και αποτυπώνει ένα συγκρότημα που ετοιμάζεται να υψώσει τη σημαία του στον κόσμο, όπως υποδηλώνει και το σπάνια λευκό εξώφυλλο.

BBC Archives (2002)

Το BBc Archives περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις του BBC μεταξύ 1979 και 1988. Πιθανώς, ο Eddie κατέστρεψε τα πάντα μετά την ηχογράφηση των Iron Maiden.

Best of the B Sides (2002)

Η πίσω όψη του Eddie αντιπροσωπεύει αυτή τη συλλογή από B-sides των Maiden δια χειρός Mark Wilkinson. Αν μη τι άλλο, από τις πιο...χαρακτηριστικές B sides ever.

Edward the Great (2002)

O Eddie είναι ένας βασιλιάς στον οποίο αξίζει να γονατίσεις.

Visions of the Beast - DVD (2003)

Ο ηλεκτρονικός Eddie καλωσορίζει τους φανς στην άλλη πλευρά της οθόνης σε αυτό το DVD γεμάτο μουσικά βίντεο των Iron Maiden.

Wildest Dreams (2003)

O Howard Greenhalgh φιλοτέχνησε τον Eddie και σκηνοθέτησε το βίντεο. Εδώ, οι Iron Maiden επέστρεψαν στον κόσμο των γραφικών για να τροφοδοτήσουν τη μασκότ των νεκροζώντανων και, όσο ιδιόρρυθμο κι αν ήταν, φαινόταν πιο πειστικό από ό,τι στο παρελθόν. Όχι κλασικός Eddie, αλλά σίγουρα υπέροχος.

Dance of Death (2003)

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του δημιουργού Dave Patchett με τα απέραντα, πανέμορφα εξώφυλλα των Cathedral, το artwork του Dance of Death θα έπρεπε να είχε συνεχίσει την παράδοση της αριστείας των Maiden. Αντ' αυτού, μια έκδοση που δεν ήταν καν ολοκληρωμένη κατέληξε να κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου του 2003 και από τότε έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Rainmaker (2003)

Ο Howard Greenhalgh και σκηνοθέτης του βίντεο προσπάθησε να πει κάτι αλλά ελάχιστοι κατάλαβαν. Ο Eddie πάντως σε μια ατμόσφαιρα 'Mad Max' συναντά το 'Alien vs. Predator'...μάλλον.

No More Lies EP (2004)

Ναι ανεξίτηλη (δες δύο εξώφυλλα πριν). Κανένας κόπος.

The History of Iron Maiden Part 1 The Early Days (2004)

Η κατά διαστήματα σχέση του Riggs με τους Iron Maiden είχε ως αποτέλεσμα κάποιες ανατροπές στο οπτικό κομμάτι, αλλά κάθε φορά που ο καλλιτέχνης επέστρεφε, οι φανς το γιόρταζαν. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στο λευκό πουκάμισο και τον Eddie με το τζιν, αλλά η πινελιά του Riggs για το φόντο είναι αυτό που αναβαθμίζει το εξώφυλλο αυτού του DVD.

Death on the Road (2005)

Clue της βραδιά: Αν χρειάζεστε έναν νεκροθάφτη, είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε κάποιον που είναι ήδη νεκρός.

The Reincarnatuon of Benjamin Breeg (2006)

Μετενσάρκωση ή εκταφή; Όπως και να 'χει, το εξώφυλλο θυμίζει χρωματικά κάτι από Fear of the Dark. Ωστόσο, η απορία μένει: ποιος ήταν ο Benjamin Breeg;

A Matter of Life and Death (2006)

Μια διασκευή των Iron Maiden όπου μετά βίας μπορείς να εντοπίσεις τον Eddie. Μάλλον χάσιμο χρόνου. Οκ, ναι είναι ωραίο, αλλά σίγουρα δεν είναι οι Maiden του Eddie.

Different World (2006)

Εντάξει, τουλάχιστον εδώ μπορούμε να δούμε τον Eddie.

Somewhere Back in Time - The Best Of 1980-1989 (2008)

Όταν το Powerslave συνάντησε το Somewhere in Time: το εξώφυλλο αυτό αποδεικνύει οριστικά ότι οι εξωγήινοι δημιούργησαν τις πυραμίδες με τον Eddie...πρωτομάστορα.

El Dorado (2010)

Ένα διασκεδαστικό τραγούδι χρειάζεται μια διασκεδαστική, χαλαρή διασκευή και οι Maiden πέτυχαν το στόχο τους με το El Dorado με θέμα τα κόμικς. Αυτή η διασκευή, φαινομενικά επηρεασμένη από τον θρύλο των κόμικς της Marvel, Jack Kirby, ήταν μια τεράστια απόκλιση από τις προηγούμενες διασκευές των Maiden.

The Final Frontier (2010)

Αν οι εξωγήινοι εισβάλουν στη Γη, ελπίζουμε να μην μοιάζουν με τον Eddie στο The Final Frontier. Όχι...

From Fear to Eternity - The Best of 1990-2010 (2011)

Ο Eddie The Ripper επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το Death on the Road για αυτή την αναδρομική παραγωγή των 20 ετών.

En Vivo! (2012)

Το θέμα Rock in Rio υιοθετήθηκε για το The Final Frontier. Η παλιά, φρέσκια εκδοχή ενός παλιού (εντάξει, όχι και τόσο παλιού) κλασικού. Όλα υπό το βλέμμα του Eddie, The Head, που επιστρέφει σε κλασικές αξίες.

Maiden England 88 (1989)

Ίσως από τα πιο original εξώφυλλα. Στην επανέκδοση DVD του 2013 του live δίσκου Maiden England '88', το σενάριο του Rigg άλλαξε και ο μοτοσικλετιστής Eddie αντάλλαξε τον Eddie της τακτικής της μάχης της Balaclava στον Κριμαϊκό πόλεμο (Charge of the Light Brigade) σε αφήγηση του The Trooper.

Speed ​​of Light (2015)

Οι φανς ένιωσαν ότι αυτό ήταν μόνο ένα μέρος αυτού που θα ακολουθούσε όταν οι Iron Maiden θα αποκάλυπταν επιτέλους το artwork του The Book of Souls. Δυστυχώς, κάναμε λάθος.

The Book of Souls (2015)

Ο Mark Wilkinson έφτιαξε έναν από τους πιο όμορφους Eddie από τότε που τελείωσε η σειρά με τον Derek Riggs το 1992.

Empire of The Clouds (2016)

Η αποκάλυψη: ο Eddie είναι η πραγματική αιτία για τη συντριβή του αερόπλοιου R-101. Όταν κατασκευάστηκε, ήταν το μεγαλύτερο ιπτάμενο σκάφος στον κόσμο. Συνετρίβη στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του πρώτου του υπερπόντιου ταξιδιού στις 5 Οκτωβρίου 1930, σκοτώνοντας 48 από τους 54 επιβαίνοντες.

The Book of Souls: Live Chapter (2017)

Οι Stuart Crouch, Hervé Monjeaud και Anthony Dry έφτιαξαν έναν Eddie που αποκαλύπτει την αληθινή του μορφή στο The Book of Souls: Live Chapter, κρατώντας σφιχτά μια κομμένη καρδιά που ο Bruce Dickinson άρπαζε από το στήθος τη μια νύχτα μετά την άλλη.

Nights of the Dead - Live in Mexico City (2020)

Αυτό το άλμπουμ είναι η γιορτή της ήδη ιστορικής περιοδείας Legacy of the Beast των Iron Maiden. Ο Eddie έβαλε τα καλά του, κράτησε ένα πιστόλι στο ένα χέρι και ένα μπαστούνι με κρανίο στο άλλο, και ήταν ο ηγέτης στις γραφικές σκηνές ενός περιστρεφόμενου σκηνικού που είναι αναμφισβήτητα η πιο φιλόδοξη παραγωγή των Maiden μέχρι σήμερα.

The Writing on the Wall (2021)

Ο Eddie εμφανίζεται ως ένας από τους αναβάτες που μοιάζουν με τους Τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης στο μουσικό βίντεο για το single του 2021 The Writing on the Wall. Εδώ, εμφανίζεται σκαρφαλωμένος στην κορυφή ενός γκρεμού με τη μηχανή του, το πρόσωπό του είναι μια απλή σκιά με δυο μάτια να φωτίζουν και σαφή υπονοούμενα ότι η αποκάλυψη του πραγματικού του προσώπου θα γίνει σύντομα.

Senjutsu (2021)

Ο Eddie γίνεται αιμοδιψής σαμουράι στο εξώφυλλο του 17ου άλμπουμ των Iron Maiden, Senjutsu.

Όλοι αυτοί οι λόγοι - ή καλύτερα όλοι αυτοί οι Eddie - εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο γιατί οι Iron Maiden είναι θρύλοι. Αύριο το Σάββατο απλά θα το αποδείξουν για μία ακόμα φορά...Μαζί και ο Eddie.