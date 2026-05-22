Το μήνυμα του Γιώργου Βλάχου που επέλεξε να εκφράσει τη διαφωνία του με την αποχή και όχι να στείλει μήνυμα μέσω της ανωνυμίας.

Τα «λαγωνικά» του Μαξίμου όπως και οι «λοχίες του πρωθυπουργού στη Βουλή κινητοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης να βρουν πόσοι και κυρίως ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές δεν ψήφισαν κατά της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, αγνοώντας την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως πληροφορούμαστε -και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε- οι υποψίες έχουν επικεντρωθεί στον Μίλτο Χρυσομάλλη, γνωστό «Σαμαρικό», αλλά και στον Νότη Μηταράκη, γνωστό και για τα δείπνα που οργανώνει στους «αντάρτες» βουλευτές στο Ψυχικό. Εκτός από τους παραπάνω υποπτεύονται και κάποιους ακόμα, αλλά δεν εκφράζουν τη σχετική πιθανότητα που εκφράζουν για τους Μηταράκη και Χρυσομάλλη-που βεβαίως δεν έχουν κανένα λόγο να παραδεχθούν το οτιδήποτε καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική και συνειδησιακή.

Ενδιαφέρον εμφανίζει πως ο Γιώργος Βλάχος επέλεξε να εκτεθεί περισσότερο επιλέγοντας την αποχή, επιλέγοντας δηλαδή να μην είναι μεταξύ εκείνων που επέλεξαν την ανωνυμία προκειμένου να στείλουν μεν μήνυμα στο Μαξίμου αλλά να μην αποτελέσουν και στόχο του.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν μάλιστα πως ο Γιώργος Βλάχος δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Τώρα δεν θα είναι καθόλου υποψήφιος, θα ενισχύσει άλλο κόμμα τι να σας πώ, οι πληροφορίες της στήλης διίστανται.