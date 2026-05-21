Απορρίφθηκαν όπως αναμενόταν από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα για τον Σπηλιο Λιβανό ψήφισαν συνολικά 286 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκαν 5 άκυρα και ένα λευκό.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον Σπηλιο Λιβανό καταψήφισαν 152 βουλευτές, υπερψήφισαν 127 και ένα ψήφισε «παρών». Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ για τον Σπηλιο Λιβανό καταψήφισαν 152 βουλευτές και υπερψήφισαν 128.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν συνολικά 285 βουκευτεσ (ένα άκυρο ένα λευκό). Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Φωτεινή Αραμπτζή καταψήφισαν 152 βουλευτές, υπερψήφισαν 129 και δύο ψήφισαν «παρών». Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ για την Φωτεινή Αραμπτζή καταψήφισαν 152 βουλευτές υπερψήφισαν 130.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία είχε 3 απώλεις και μια απουσία από τον Γιώργο Βλάχο.

Η συνεδρίαση διεξήχθη σε κλίμα πόλωσης, ειδικά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλακη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση και τον υπουργό Δικαιοσύνης να επιστρέφει τα πυρά. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκονται στα χαρακώματα με επίκεντρο τις υποκλοπές, μετά και την χθεσινή επεισοδιακή ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ που οδήγησε ακόμη και σε εκατέρωθεν πυρά για τις διαρροές που υπήρξαν.

Την ίδια ώρα βολές για το σκάνδαλο με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το βλέμμα στραμμένο και στις εξελίξεις με τα νέα κόμματα - απόψε της Μαρίας Καρυστιανού και την ερχόμενη Τρίτη του Αλέξη Τσίπρα - που επιτείνουν τον ανταγωνισμό.

Νέος γύρος με τις υποκλοπές

Η αντιπαράθεση αναμένεται να φουντώσει περισσότερο αύριο στη Βουλή, για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Η μάχη προμηνύεται σκληρή, με φόντο και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας κάτι που θα οδηγήσει σε ψηφοφορία που θα προϋποθέτει για να περάσει η πρόταση απόλυτη πλειοψηφία , κλείνοντας επι της ουσίας την πόρτα για σύσταση εξεταστικής.