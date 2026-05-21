Επίθεση στην κυβέρνηση, με αιχμές κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Προέδρου της Βουλής, εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και τις πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανίζεται σήμερα να καταγγέλλει διαρροές, ενώ – όπως ανέφερε – το 2022 είχαν διαρρεύσει από κυβερνητικές πηγές οι διάλογοι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία είχαν καταθέσει στελέχη της ΕΥΠ και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, υποστηρίζοντας ότι καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα των τελευταίων ετών. Όπως σημείωσε, ο διοικητής της ΕΥΠ παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ δήλωσε πως δεν εντοπίστηκαν οι σχετικοί φάκελοι με τις αιτήσεις έγκρισης των επισυνδέσεων.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ψεύδος και παραπλάνηση», υποστηρίζοντας ότι επί χρόνια εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή δεν προσήλθε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ, ενώ – όπως ανέφερε – πλέον προκύπτει ότι ούτε η ίδια η υπηρεσία γνώριζε τους λόγους της παρακολούθησης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε ακόμη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην υπόθεση του Predator, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και για πρακτικές που «έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια».

Στο υστερόγραφο της ανακοίνωσής του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστολικής ψήφου, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ζήτησε ειδικότερα να τοποθετηθεί για τη συνεδρίαση σχετικά με το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους κ.κ. Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την οποία – όπως υποστήριξε – παρόντες ήταν μόλις οκτώ βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο ίδιος κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής να διευκρινίσει αν η συγκεκριμένη διαδικασία συνιστούσε «αυθαίρετη ερμηνεία» του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής περί απαρτίας, παραπέμποντας μάλιστα και σε αντίστοιχο προηγούμενο επί προεδρίας Δημήτρης Σιούφας.