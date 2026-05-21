Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της ΕΕ.

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη δόθηκε λύση στην έκδοση νέας ταυτότητας για Έλληνα πολίτη γεννημένο στο εξωτερικό λόγω έλλειψης καταχώρισης πόλης γέννησης.

Ο πολίτης, ο οποίος είχε γεννηθεί πριν από περίπου 75 χρόνια σε χώρα του εξωτερικού και ήταν ήδη κάτοχος παλαιού δελτίου ταυτότητας, επιχείρησε να προχωρήσει στην έκδοση νέας ταυτότητας. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι στα δημοτολογικά αρχεία αναγραφόταν μόνο η χώρα γέννησης και όχι η πόλη, γεγονός που δημιούργησε εμπλοκή στη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος παραπέμφθηκε τόσο στον αρμόδιο Δήμο όπου ήταν εγγεγραμμένος όσο και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις ληξιαρχικές πράξεις Ελλήνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, δεν εντοπίστηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ η διαδικασία σύνταξης νέας πράξης μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρήθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω της απουσίας επίσημων εγγράφων από τις αρχές της χώρας γέννησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε ως λύση τη συμπλήρωση της πόλης γέννησης στα δημοτολογικά στοιχεία μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του πολίτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από σχετική υπουργική απόφαση. Μετά τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και του Δήμου, το ζήτημα επιλύθηκε και ξεπεράστηκε το εμπόδιο για την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της προθεσμίας για νέες ταυτότητες

Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τις παλιές ταυτότητες, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό. Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους

