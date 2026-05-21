Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο, η γνωστή πυραμίδα του Χέοπα, έχει κατασκευαστεί με εξελιγμένη αντισεισμική ικανότητα παρά τα 4.600 χρόνια της.

Αν ποτέ υπήρχε μια κατασκευή που να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, σίγουρα θα ήταν η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, η πυραμίδα του Χέοπα δηλαδή, ένα υπερβατικό μνημείο της ανθρώπινης φαντασίας και φιλοδοξίας, σχολιάζει το Reuters.

Από την ανέγερση της κατά την περίοδο του Παλαιού Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου, έχει σταθεί ακλόνητη καθώς ο χρόνος περνά και οι πολιτισμοί εμφανίζονται και καταρρέουν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν τώρα έναν από τους λόγους για την εκπληκτική της ανθεκτικότητα: σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με δομικά χαρακτηριστικά που τη βοήθησαν να αντέξει την καταστροφική ενέργεια των σεισμών από την κατασκευή της πριν από περίπου 4.600 χρόνια ως τάφος του Φαραώ Χέοπα.

Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη δομική της δυναμική χρησιμοποιώντας σεισμόμετρα για να καταγράψουν τις περιβαλλοντικές δονήσεις, συνεχείς ανεπαίσθητες δονήσεις στο υπόβαθρο που δημιουργούνται από φυσικές δυνάμεις και ανθρώπινη δραστηριότητα, σε 37 σημεία μέσα και γύρω από την πυραμίδα. Παρά το μέγεθος και την πολυπλοκότητά της, παρουσίασε μια αξιοσημείωτα ομοιογενή και σταθερή δομική απόκριση σε αυτές τις δονήσεις.

Οι τέσσερις πλευρές της πυραμίδας, που βρίσκεται στη Γκίζα, είναι κατασκευασμένες από τεράστιους ασβεστολιθικούς όγκους, με ύψος περίπου 230 μέτρα η καθεμία στη βάση της και καλύπτει περίπου 5,3 στρέμματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά, είχε ύψος περίπου 147 μέτρα. Η φυσική διάβρωση με την πάροδο του χρόνου και η αφαίρεση πριν από αιώνες των λείων λίθων του εξωτερικού περιβλήματός της για δομικό υλικό, την άφησαν στο σημερινό της ύψος, περίπου 138,5 μέτρα. Ήταν η ψηλότερη κατασκευή στον κόσμο για περίπου 3.800 χρόνια.

Οι επιστήμονες εντόπισαν διάφορα χαρακτηριστικά που προσέδωσαν στην πυραμίδα αντισεισμική αντοχή. Έχει εξαιρετικά ευρεία βάση με χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετικά συμμετρική γεωμετρία, σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και εκλεπτυσμένο εσωτερικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών θαλάμων που αμβλύνουν την ενίσχυση των κραδασμών.

Κατασκευάστηκε επίσης σε ισχυρό ασβεστολιθικό υπόβαθρο. «Αυτά τα στοιχεία μαζί δημιουργούν μια ισορροπημένη, συνεκτική δομή», δήλωσε ο σεισμολόγος Mohamed ElGabry του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αστρονομίας και Γεωφυσικής, (NRIAG), στην Αίγυπτο, επικεφαλής συντάκτης της μελέτης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Scientific Reports

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκευαστές κατείχαν σαφώς πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σταθερότητα, τη συμπεριφορά των θεμελίων, την κατανομή μάζας και τη μεταφορά φορτίου», δήλωσε ο σεισμολόγος του NRIAG και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Asem Salama.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες δονήσεις που καταγράφηκαν μέσα στην πυραμίδα είχαν μια συχνότητα που έδειχνε ότι η μηχανική καταπόνηση ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλη την έκταση. «Έτσι, ενώ θα δίσταζα να ισχυριστώ ότι σχεδίασαν σκόπιμα την πυραμίδα ειδικά για αντοχή σε σεισμούς, πιστεύω ότι ανέπτυξαν αρχιτεκτονικές και γεωτεχνικές λύσεις που παρήγαγαν φυσικά δομές με εξαιρετική μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα», δήλωσε ο Salama.

Αυτό έγινε κατανοητό με την πάροδο του χρόνου μέσω δοκιμών και σφαλμάτων, όπως αποδεικνύουν ορισμένες ελαττωματικές πυραμίδες που προηγήθηκαν της μεγάλης πυραμίδας του Χέοπα.

Οι ερευνητές συνέλεξαν σεισμικά δεδομένα από διάφορα περάσματα και θαλάμους που χτίστηκαν μέσα στην πυραμίδα, συμπεριλαμβανομένου του κύριου ταφικού δωματίου που ονομάζεται Θάλαμος του Βασιλιά, καθώς και του γύρω βράχου και εδάφους. Διαπίστωσαν ότι η ενίσχυση των κραδασμών αυξανόταν με την ανύψωση μέσα στην πυραμίδα, ένα φυσιολογικό φαινόμενο για ψηλές κατασκευές. Αλλά παρατήρησαν μια μείωση στην ενίσχυση μέσα σε πέντε ειδικούς θαλάμους που χτίστηκαν πάνω από τον Θάλαμο του Βασιλιά, παρά την ψηλότερη θέση τους.

«Αυτό υποδηλώνει ότι αυτοί οι θάλαμοι βοηθούν αποτελεσματικά στην διάχυση της σεισμικής ενέργειας και προστατεύουν τον Θάλαμο του Βασιλιά, μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές, από υπερβολική δόνηση», δήλωσε ο ElGabry.

Οι πιο πρόσφατοι σεισμοί στην περιοχή ήταν και αυτοί του 1847 και του 1992, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες κτίρια. Ο τελευταίος σκότωσε περισσότερους από 560 ανθρώπους. Η πυραμίδα υπέστη ελάχιστες ζημιές.

«Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό μηχανικό επίτευγμα, αλλά και ένα βαθύ έργο τέχνης και ανθρώπινης όρασης. Η τέλεια συμμετρία της, η μνημειώδης κλίμακα και οι κομψές αναλογίες της δημιουργούν μια διαχρονική ομορφιά που συνεχίζει να εμπνέει δέος ακόμη και μετά από 4.600 χρόνια», δήλωσε ο ElGabry.

«Πέρα από τη φυσική του ομορφιά, αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η απίστευτη διαχείριση του έργου και η οργανωτική μαεστρία που αντιπροσωπεύει. Η κατασκευή ενός τέτοιου μνημείου χρειάστηκε περίπου 20 χρόνια και απαιτούσε τη διατήρηση ενός σαφούς, μακροπρόθεσμου οράματος, μιας εξαιρετικά πολύπλοκης αλυσίδας εφοδιασμού και τον συντονισμό δεκάδων χιλιάδων ειδικευμένων εργατών, μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων», δήλωσε ο ElGabry.

Αυτό θα περιελάμβανε τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση εξειδικευμένων εργατικών δυνάμεων, τη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού με τρόφιμα για τους εργάτες και την εφοδιαστική αλυσίδα για τεράστιες ποσότητες πέτρας.

«Μας υπενθυμίζει τι είναι ικανός να κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός όταν το όραμα, η επιστήμη, η οργάνωση και η αποφασιστικότητα συνδυάζονται», δήλωσε ο ElGabry.

Με πληροφορίες του Reuters