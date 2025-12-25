Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, συζήτησαν διμερή ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Συζήτησαν επίσης το τριμερές σχέδιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής σύντομα Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://x.com/greecemfa/status/2004272804850786677}