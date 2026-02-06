Γυμνάσια και Λύκεια καλούνταινα αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες για την εθνική επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διαφοροποιήσεις και ανακατατάξεις στο πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων την Τετάρτη 1η Απριλίου φέρνει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που καλεί τις σχολικές μονάδες να αφιερώσουν ένα δίωρο στην εθνική επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας καλούνται να τιμήσουν την κυπριακή εθνική επέτειο στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιστορίας του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών (1955-1959). Οι Σύλλογοι Διδασκόντων/ουσών θα πρέπει να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες για την υλοποίηση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως προβολές, ομιλίες και αναφορές, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για σημαντικά κεφάλαια της κυπριακής και ελληνικής ιστορίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα «Φυλακισμένα Μνήματα».

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή ιστορία και τον κυπριακό πολιτισμό και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την εθνική προσπάθεια για την απελευθέρωση της Κύπρου, μιας κοιτίδας του Ελληνισμού που διατηρεί ανέπαφη την ταυτότητά της μέσα στον χρόνο, παρά τις ιστορικές προκλήσεις και τους κατακτητές.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ