Ο Gio Kay αποχώρησε από το Survivor 2026, όμως ο αδερφός του βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για να «πάρει» τη θέση του.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, ο Gio Kay, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του φετινού Survivor.

Ο Gio Καραντώνης, από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του ριάλιτι, έδειξε τον έντονο χαρακτήρα του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα, ενώ συχνά δημιουργήθηκαν και εντάσεις γύρω από το όνομά του.

Παρ’ όλα αυτά, ένας τραυματισμός στο γόνατο, τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει οικειοθελώς, και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα.

Το ταξίδι του ωστόσο δεν σταματά εδώ. Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνοαμερικάνος, μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Κώστα Τσουρό, επιβεβαίωσε πως ο αδερφός του, Lil Benzi, θα πάρει τη θέση του στο παιχνίδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7zsot1755l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αδερφός του Gio Kay στο Survivor

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση, ο παρουσιαστής, αποκάλυψε πως ο αδερφός του πρώην παίχτη του ριάλιτι, έρχεται για να πάρει τη θέση του στο Survivor:

«Πάει ο αδερφός μου, ο Lil Benzi. Οδηγάει Mercedes και τον λέμε Two tone Benzi. Βλέπαμε μαζί Survivor με τον θείο μου τον Μάικ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2018-19, έλεγε αν πάτε εσείς θα τους …. Όλους. Πήγα και τώρα πάει ο Benzi», εξήγησε αρχικά ο Gio Kay.

Σε αυτό το σημείο προβλήθηκαν ορισμένες δηλώσεις που είχε παραχωρήσει ο Lil Benzi, κατά κόσμον, Αλέξανδρος Καραντώνης, όπου και αναφέρει:

«Είμαι ο Αλέξανδρος Καραντώνης, Lil Benzi. Είμαι 25 χρονών, Ελληνοαμερικάνος τραγουδιστής από το New Jersey. Ο Gio είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου… Το Survivor για μένα είναι όνειρο. Εγώ και ο Gio το βλέπαμε για χρόνια και τώρα όταν βλέπουμε ευκαιρία την πιάνουμε κατευθείαν. Είναι όνειρο, είμαι ενθουσιασμένος», είπε αρχικά ο Lil Benzi και συνέχισε για να δώσει μία υπόσχεση:

«Θέλω να γίνω ένα με τη ζούγκλα. Είμαι ήρεμος τύπος. Έρχομαι μόνο για έναν λόγο, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός μου. Η περιπέτεια συνεχίζεται».

Σχολιάζοντας το απόσπασμα ο Gio Kay τόνισε: «Εγώ το έχω με το λόγο, αυτός με τον αθλητισμό… Είναι πολύ ήρεμος, θα πάει και θα πάει για την κορυφή…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7zykbfxt9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στην εκπομπή, προβλήθηκαν μερικές από τις πιο viral στιγμές του Gio Kay στο Survivor.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7zr3yvusuh?integrationId=40599y14juihe6ly}