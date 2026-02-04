Ο Γιώργος Λιανός υποδέχτηκε τις δύο ομάδες στου Survivor στα «Παιχνίδια Καραϊβικής».

Λίγη ώρα πριν οι παίκτες του Survivor, έρθουν αντιμέτωποι με το νέο αγώνισμα, το συμβούλιο του νησιού και την δύσκολη στιγμή της αποχώρησης, ο Γιώργος Λιανός τους υποδέχτηκε στα «Παιχνίδια της Καραϊβικής».

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ένας από τους υποψηφίους της ομάδας των «Επαρχιωτών» θα αποχωρήσει οριστικά, φέρνοντας σε δύσκολη κατάσταση τους μπλε.

Πριν από αυτό ωστόσο, ο παρουσιαστής του ριάλιτι, ετοίμασε μία ξεχωριστή έκπληξη στις δύο ομάδες, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι γεμάτο, γέλια, ένταση και χιούμορ.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως η νικήτρια ομάδα θα απολαύσει ένα πιάτο γεμάτο από… βίδες. Όλοι έμειναν έκπληκτοι μέχρι να τους εξηγήσει πως αστειεύεται και ως έπαθλο κάτω από την καμπάνα υπάρχει ένα carrot cake.

Οι αντιδράσεις όλων ήταν επικές, αφού έχουν αρκετές ημέρες να απολαύσουν ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

Αργότερα, το αγώνισμα επάθλου φέρνει τις δύο ομάδες σε ένα απαιτητικό στίβο μάχης.