Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου «τιμά» την επιστροφή της Στεφανίδη και άλλων δύο πρωταθλητριών.

Τρεις αθλήτριες, ανάμεσά τους και η Κατερίνα Στεφανίδη, που τις τελευταίες ημέρες επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση μετά τη γέννηση παιδιού, τιμά με ανάρτηση η World Athletics.

«Mama power» είναι το «σύνθημα» της ανάρτησης. «Επέστρεψαν και είναι ασταμάτητες», σχολιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου για την Κατερίνα Στεφανίδη - που σήμερα συμπλήρωσε τα 36 της χρόνια- την Ιρίνα Γκεραστσένκο και την Ελ Σεντ Πιερ.

{https://www.instagram.com/p/DUVsRA6jKkH/}

Η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ επέστρεψε στους αγώνες την 1η Φεβρουαρίου, έπειτα από αποχή 511 ημερών. Στο μίτινγκ Millrose Games, στη Νέα Υόρκη, πέρασε τα 4,10 μ., ενώ είχε δύο… προπονητές. Τον σύζυγό της, Μίτσελ Κρίερ, που την καθοδηγεί τεχνικά και τον γιο τους.

{https://www.instagram.com/p/DUOwGLpDFAC/?img_index=1}

Η Ελ Σεντ Πιερ έκανε τον πρώτο της αγώνα σε μίτινγκ στη Βοστώνη. Η Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια κλειστού στίβου στα 3.000 μ., οχτώ μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, επέστρεψε σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στον κόσμο (8.26.54)

{https://www.instagram.com/p/DT-wlWXDGab/?img_index=1}

Η Ιρίνα Γκεραστσένκο επέστρεψε στη δράση με εμφάνιση στο πρωτάθλημα συλλόγων της Ουκρανίας και η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης του ύψους πέρασε το 1,90 μ., αδυνατώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

{https://www.instagram.com/p/DUNxBfNDIK_/}