Προς το παρόν, ο γιος της Κατερίνας Στεφανίδη είναι πολύ μικρός για να κάνει άλματα στο επί κοντώ. Ήδη όμως μπορεί να… ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, Μίτσελ Κρίερ, στην προπονητική.

Η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια προπονείται εντατικά, καθώς μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στους αγώνες έπειτα από ενάμιση χρόνο. Και ο σχεδόν επτά μηνών γιος της την παρακολουθεί. Ή μήπως όχι;

Η Κατερίνα Στεφανίδη ανάρτησε στο Instagram δύο φωτογραφίες στις οποίες επιχειρεί άλματα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο γιος της. Μόνο που φαίνεται ότι να ασχολείται περισσότερο με το παιχνίδι που κρατά στα χέρια του.

«Ο πιο αφηρημένος προπονητής που είχα ποτέ», ήταν το χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε η πρωταθλήτρια του επί κοντώ.

Την 1η Φεβρουαρίου η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει σε αγωνιστική δράση, με το μίτινγκ Millrose Games, στη Νέα Υόρκη. Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας της από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο μεγάλος στόχος της φέτος είναι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ, όπου θέλει να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας το έκτο μετάλλιό της στην ιστορία της διοργάνωσης.