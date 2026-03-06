Τα όσα βίωνε όλα αυτά τα χρόνια περιέγραψε ο 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε οτι σκότωσε τον πατέρα του.

Καθήλωσε κατά την απολογία του ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του. Ο νεαρός περιέγραψε με δραματικές λεπτομέρειες τα χρόνια κακοποίησης που, όπως υποστηρίζει, βίωνε μέσα στο σπίτι του.

Μετά την απολογία του, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο της τακτικής παρακολούθησης από ψυχολόγο.

«Βίωνα μια κόλαση»

Ο 18χρονος περιέγραψε μια ιδιαίτερα βίαιη σχέση με τον πατέρα του, ισχυριζόμενος ότι για χρόνια δεχόταν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Κατά την απολογία του μάλιστα έδειξε στον ανακριτή και τον εισαγγελέα ουλές στο σώμα του, τις οποίες απέδωσε στα χτυπήματα που, όπως είπε, δεχόταν από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο πατέρας του τον έβριζε συστηματικά, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς, ιδιαίτερα μετά τη στιγμή που έμαθε ότι ο νεαρός λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Όπως είπε, τον αποκαλούσε «άρρωστο» και «πρεζάκι», ενώ συχνά τον χτυπούσε ή του πετούσε αντικείμενα.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές περιγραφές του, ο 18χρονος ανέφερε ότι ο πατέρας του του είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις του είχε πετάξει το ίδιο εργαλείο στην πλάτη και στο κεφάλι, αφήνοντάς του μόνιμες ουλές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι σε περιστατικό στο συνεργείο όπου εργαζόταν, ο πατέρας του τραυμάτισε σοβαρά το δάχτυλό του με κλαρκ, ενώ αργότερα –όπως είπε– τον χτύπησε ξανά στο ίδιο σημείο, προκαλώντας μόνιμη βλάβη.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο

Ο νεαρός περιέγραψε επίσης τι συνέβη την ημέρα του τραγικού περιστατικού στο συνεργείο. Όπως είπε, ο πατέρας του μπήκε στον χώρο και άρχισε να τον βρίζει επειδή δεν είχε προχωρήσει αρκετά τη δουλειά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή του, άρχισε να πετά προς το μέρος του διάφορα ακριβά ανταλλακτικά μηχανών. Ένα από αυτά, ένα κυλινδροπίστονο, τον χτύπησε στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς.

Όπως ανέφερε ο 18χρονος, αντέδρασε ενστικτωδώς: έπιασε το αντικείμενο και το πέταξε πίσω χωρίς να κοιτάξει προς τον πατέρα του.

«Όταν σήκωσα το βλέμμα ήταν ήδη αργά», φέρεται να είπε, περιγράφοντας ότι ο πατέρας του αρχικά κάθισε και του ζήτησε να του φέρει νερό πριν καταρρεύσει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει κακό. «Δεν ήθελα να πάθει κακό ο πατέρας μου. Ζητώ την επιείκειά σας», ανέφερε στην απολογία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvg65ueucsp?integrationId=40599y14juihe6ly}