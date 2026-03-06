«Τη στιγμή που παραμένουν τεράστια τα κενά στα σχολεία η ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής αναλώνεται σ’ ένα «κρεσέντο» τρομοκρατίας και απειλών» καταγγέλλουν οι δάσκαλοι.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους εκπαιδευτικούς της Ανατολικής Αττικής η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, με μεγάλα κενά σε προσωπικό, αλλά και όπως καταγγέλλεται πιέσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σύλλογος «Ο Σωκράτης», τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων παραμένουν σημαντικά, καθώς πολλά κενά δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Την ίδια ώρα, υποστηρίζουν ότι η διοίκηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με μετακινήσεις εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων, συγχωνεύσεις τμημάτων και περιορισμούς στη λειτουργία ολοήμερων προγραμμάτων.

Κρεσέντο απειλών της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής για να μπαλώσει τα κενά με τακτικισμούς

Παράλληλα, γίνεται λόγος για κλίμα έντονων πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Διδασκόντων, ενώ καταγγέλλονται περιπτώσεις άρνησης χορήγησης αδειών, πειθαρχικών διαδικασιών και άλλων ενεργειών που όπως αναφέρουν δημιουργούν κλίμα φόβου και εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινότητα μαθητών και δασκάλων, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.

Ειδικότερα όπως καταγγέλλουν «η ΔΙ.Π.Ε. συνεχίζει την άνευ προηγουμένου επίθεση απέναντι στους εκπαιδευτικούς, που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Με ένα κρεσέντο απειλών, εκφοβισμού και τρομοκρατίας προσπαθεί να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Στο πλαίσιο τρομοκρατίας που στήνει καθημερινά προβαίνει στην απαράδεκτη άρνηση χορήγησης νόμιμων αδειών (κανονικών), μετακινεί συναδέλφους για να μπαλώσει τις τρύπες στα ωρολόγια προγράμματα σε σχολεία που συχνά απέχουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά, συγχωνεύει τμήματα τάξεων και καταργεί τμήματα ολοημέρου.

Συνεχίζει δε να ασκεί κάθε μέσο πίεσης και τρομοκρατίας σε Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι συντάσσονται με τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, με σκοπό να τους αποτρέψει να χρησιμοποιούν τα κείμενα της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να τηλεφωνεί σε νεοδιόριστους συναδέλφους ασκώντας τους πίεση για να δεχτούν την ατομική αξιολόγηση.»

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της περιοχής.