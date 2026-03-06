Ένας τόπος θεραπείας και μυστηρίου στην Πελοπόννησο αξίζει να αναγεννηθεί.

Σε μια από τις πιο ειδυλλιακές περιοχές της Κυλλήνης, κοντά στις ακτές του Ιονίου, βρίσκονται τα Λουτρά Λίτζι, ένας τόπος με ιστορία αιώνων. Οι ιαματικές πηγές και τα λουτρά, δίπλα στα ερείπια των ρωμαϊκών εγκαταστάσεων, μαρτυρούν ότι η περιοχή υπήρξε κέντρο θεραπείας και αναψυχής από τα αρχαία χρόνια.

Τα λουτρά γνώρισαν ακμή από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα, προσελκύοντας πλήθη επισκεπτών που αναζητούσαν ανακούφιση σε αρθριτικά, δερματικά και αναπνευστικά προβλήματα, χάρη στις θειούχες ιδιότητες των νερών και της λάσπης. Το δάσος με τους ευκαλύπτους και το μικρό λιθόχτιστο θέατρο προσέθεταν πολιτιστικό χρώμα στον χώρο, δημιουργώντας ένα πλήρες σκηνικό θεραπείας και ψυχαγωγίας.

Ιστορία που σβήνει αλλά δεν ξεχνιέται

Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί, με υγρασία, φθορές και μισογκρεμισμένους χώρους να κυριαρχούν. Παρά την εγκατάλειψη, ο χώρος συνεχίζει να γοητεύει. Η αίσθηση ότι περπατάς μέσα στην ιστορία παραμένει έντονη, υπενθυμίζοντας την πολιτιστική και θεραπευτική αξία του τόπου. Τα Λουτρά Κυλλήνης – Λίτζι παραμένουν μάρτυρας μιας άλλης εποχής, όπου η φύση, η θεραπεία και ο πολιτισμός συνδέονταν αρμονικά. Η αναγέννησή τους θα μπορούσε να ξαναδώσει ζωή στο στολίδι της Πελοποννήσου.

