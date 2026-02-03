Αποδράσεις στα πιο όμορφα χωριά της Αρκαδίας.

Η Αρκαδία θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους, ξεχωριστούς και κοντινούς στην Αθήνα προορισμούς, με χωριά και οικισμούς που διακρίνονται για τη μοναδική φύση, την πλούσια παράδοση και τη μακραίωνη ιστορία τους.

Ειδικότερα, τα ορεινά χωριά της περιοχής, τα περισσότερα σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του Μαινάλου, συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας και από τους πρώτους που ανέπτυξαν έντονη τουριστική ταυτότητα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η μικρή απόσταση από την Αττική, αλλά και η εύκολη πρόσβαση, που καθιστά τα αρκαδικά χωριά ιδανική επιλογή για σύντομες ή μεγαλύτερες αποδράσεις σε αυθεντικούς παραδοσιακούς οικισμούς. Ανάμεσα στα ορεινά χωριά της Αρκαδίας που διατηρούν αναλλοίωτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, ξεχωρίζουν και τα Άνω Δολιανά.

Άνω Δολιανά: Ένα χωριό στην καρδιά της Αρκαδίας

Πρόκειται για ένα λιγότερο προβεβλημένο αλλά ιδιαίτερα γοητευτικό χωριό, χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και απόλυτη ηρεμία. Μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση, τα Άνω Δολιανά αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν προορισμό αυθεντικό, ήρεμο και καταπράσινο.

Τα Άνω Δολιανά, είναι χτισμένα σε υψόμετρο 1.000 περίπου μέτρων και απλώνονται αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Πάρνωνα, προσφέροντας μοναδική θέα προς τον Αργολικό κάμπο. Το χωριό διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, με πέτρινα σπίτια, κεραμοσκεπές και λιθόστρωτα σοκάκια που μαρτυρούν την αρκαδική αρχιτεκτονική και την ιστορία του τόπου. Η αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει είναι άμεση και αυθεντική, καθιστώντας το ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν για λίγο από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιστορία τους παραμένει ζωντανή μέσα από τις εκκλησίες, τα παλιά σπίτια και τις αφηγήσεις των κατοίκων, που διατηρούν με σεβασμό τη μνήμη του τόπου. Σύμφωνα μάλιστα με την ιστορία, κατά την ελληνική επανάσταση το χωριό θεωρούνταν ένα σημαντικό καταφύγιο.

Παράλληλα, η φύση γύρω από το χωριό είναι πλούσια και ανεπιτήδευτη, με ελατοδάση, μονοπάτια για πεζοπορία και τοπία που αλλάζουν χρώματα σε κάθε εποχή του χρόνου. Παραδοσιακές ταβέρνες και μικροί ξενώνες προσφέρουν σπιτικές γεύσεις, ντόπια προϊόντα και μια αίσθηση αυθεντικότητας που σπανίζει στους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς.