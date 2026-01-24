Ένα χωριό στην ορεινή Φωκίδα, τοποθετημένο μέσα σε καταπράσινη φύση με τρεχούμενα νερά. Ένας προορισμός που αναδεικνύεται το χειμώνα και ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις και εκδρομές.

Οι εκδρομές κοντά στην Αθήνα, αποτελούν πάντοτε την ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τη φύση και αναζητούν τρόπους για να αποδράσουν από την καθημερινότητα και την έντονη βοή της πόλης. Όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και σε περιοχές κοντά στην Αττική, εντός των συνόρων της Στερεάς Ελλάδας, υπάρχουν όμορφα χωριά, που διατηρούν μέχρι και σήμερα, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου.

Αυτοί οι προορισμού, σε απόσταση 2 – 3 ωρών οδικώς, είναι ιδανικά για όσους αναζητούν την ηρεμία και θέλουν να τη συνδυάσουν με την εμπειρία της φύσης και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Ο Παρνασσός λοιπόν, στην καρδιά της Φωκίδας, είναι από τους πιο εμβληματικούς και πολυδιάστατους προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας βουνό, φύση, ιστορία και παράδοση. Τα χωριά του, όπως η Αράχωβα, η Αγόριανη, η Πολύδροσος και η Λιλαία, απλώνονται στις πλαγιές του και διατηρούν έντονο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και ενδείκνυνται ως εκπαιδευτικοί προορισμοί αλλά και μέρη ηρεμίας.

Πολύδροσος: Ένα χωριό όνειρο σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα

Η Πολύδροσος, που παλιότερα ονομαζόταν Σουβάλα και έτσι την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι ένα όμορφο, παραδοσιακό χωριό στις βόρειες πλαγιές του όρους Παρνασσού, στη Φωκίδα, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 380 μέτρων. Για την περιοχή, μέχρι και σήμερα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κεφαλοχώρια καθώς φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 μόνιμους κατοίκους, που διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου.

Παράλληλα, θεωρείται ένας από τους πιο κοντινούς και όμορφους προορισμούς για τους Αθηναίους, καθώς διατηρεί τον γραφικό του χαρακτήρα. Η εντυπωσιακή πλατεία με τα πλατάνια και την πέτρινη βρύση προσδίδει έναν αέρα μιας άλλης εποχής στη Σουβάλα, ενώ η εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και τα παραδοσιακά ταβερνάκια αναδεικνύονται όλες τις εποχές του χρόνου.

Σε κοντινή απόσταση, βρίσκονται και άλλα γραφικά χωριά με φυσικά τοπία, με τα πιο γνωστά να είναι η Λιλαία και η Αγόριανη.

{https://www.youtube.com/watch?v=x-iK_SIXjMM}

Ταυτόχρονα, η γύρω περιοχή προσφέρει αρκετές επιλογές για εξερεύνηση, όπως μία σύντομη πεζοπορία που μπορεί να σας οδηγήσει στις πηγές της Αγίας Ελεούσας, όπου τρεχούμενα νερά ανάμεσα σε πλατάνια και πράσινο προσφέρουν ειδυλλιακές εικόνες και την αίσθηση της ηρεμίας. Επιπλέον, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα οδικώς από την Πολύδροσο, δηλαδή περίπου 20 λεπτά οδικώς, που το καθιστά την ιδανική επιλογή για απόδραση και δραστηριότητες στο χιόνι.

Η Πολύδροσος λοιπόν, είναι από εκείνα τα γραφικά χωριά που διατηρούν τον χαρακτήρα τους στο πέρασμα του χρόνου και αποτελεί την ιδανική βάση για να γνωρίσετε τον Παρνασσό, είτε για χειμερινές εξορμήσεις στο χιονοδρομικό είτε για χαλαρές βόλτες στη φύση όλες τις εποχές του χρόνου.