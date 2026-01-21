Λίγο πιο μακριά από τις πιο γνωστές παραλίες, η Εύβοια, αποκαλύπτει μία ορεινή, αυθεντική πλευρά, με μικρά χωριά «κρεμασμένα» σε πλαγιές που αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις σύντομες αποδράσεις στην φύση. Τρία χωριά που αξίζει να γνωρίσετε.

Η Εύβοια, είναι από εκείνους τους προορισμούς που πολλοί θεωρούν πω γνωρίζουν πλήρως, ωστόσο σε κάθε στροφή το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι τελείως διαφορετικό. Λίγο πιο μακριά από τα πιο γνωστά στέκια, το βουνό αποκαλύπτει μία «άγρια» ομορφιά, με χωριά και οικισμούς χωμένα μέσα στη φύση, που μοιάζουν να έχουν παραμείνει σε μία άλλη εποχή.

Πέτρινα σπίτια, πυκνά δάση, καθαρός αέρας και ηρεμία μακριά από την πόλη. Η ορεινή Εύβοια, είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν τον επίγειο παράδεισο για εκδρομές, σε κοντινή - σχετικά - απόσταση από την Αθήνα.

Μικροί προορισμοί που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά αφήνουν έντονο αποτύπωμα σε όποιον τους επισκεφθεί.

Ορεινή Εύβοια – Ένας παράδεισος δίπλα από την Αθήνα

Πολλά χωριά της Εύβοιας λοιπόν, μένουν μέχρι και σήμερα ανεξερεύνητα και άγνωστα σε πολλούς, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσουν την ηρεμία και την κυριαρχία της φύσης. Οι Στρόπωνες, η Κερασιά και η Σέτα, είναι μόλις τρία από αυτά τα μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε.

Στρόπωνες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα χωριό χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές της Δίρφυς σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, μέσα σε μία κατάφυτη και καταπράσινη έκταση. Οι Στρόπωνες, απέχουν μόλις 95 χιλιόμετρα από την Αθήνα, γεγονός που τις καθιστά ιδανική επιλογή ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή και φημίζονται για τα τρεχούμενα νερά, τα πλατάνια και τα παλιά πέτρινα σπίτια, ενώ αποτελεί εξαιρετική βάση για πεζοπορίες στη φύση και εξορμήσεις προς το βουνό.

{https://www.youtube.com/watch?v=sYGxz_7dPpI}

Κερασιά:

Η Κερασία, είναι τοποθετημένη σε υψόμετρο 600 μέτρων, στην κεντρική πλευρά της Εύβοιας και θεωρείται ένα ανεξερεύνητο και μη προβεβλημένο χωριό, με πλούσιες ομορφιές και την κυριαρχία της φύσης. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων από την Αθήνα και ξεχωρίζει για το παραδοσιακό της χρώμα και τη φυσική απομόνωση που προσφέρει. Τα πέτρινα καλντερίμια, οι μικρές πλατείες και η πανοραμική θέα που προσφέρει, δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν – έστω και για λίγο – από την βοή της πόλης και την καθημερινότητα. Τον χειμώνα αποκτά ιδιαίτερη γοητεία, με το τοπίο να θυμίζει ορεινή Ελλάδα της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, με αποτέλεσμα οι χιονοπτώσεις να είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για το χωριό, ενώ η ομίχλη, τακτικά, αγκαλιάζει κάθε γωνιά του χωριού.

{https://www.youtube.com/watch?v=cOjNDYepCag&list=RDcOjNDYepCag&start_radio=1}

Σέτα ή Σέττα:

Θεωρείται ένα από τα πιο ορεινά και άκρως γοητευτικά χωριά της ορεινής Εύβοιας, χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, γεγονός που της χαρίζει δροσερό κλίμα το καλοκαίρι και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Η Σέτα, απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα από την Αθήνα και θεωρείται ένας από τους καλύτερους προορισμούς για όσους αγαπούν τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Περιτριγυρισμένη από έλατα και καστανιές, προσφέρει μοναδικές διαδρομές για πεζοπορία, αλλά και αυθεντικές γεύσεις σε παραδοσιακές ταβέρνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=zWjNPFcSxf8}

Σε κάθε περίπτωση, η περιήγηση και η εμπειρία της επίσκεψης, ολοκληρώνεται για τους ταξιδιώτες με ένα πλούσιο γεύμα με βάση τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές γεύσεις των χωριών. Τα παραδοσιακά ταβερνάκια και η φιλοξενία, συμβάλλουν στην δημιουργία της πιο ελκυστικής εικόνας, εκεί όπου η φύση κυριεύει, η ηρεμία επικρατεί και η καθημερινότητα χάνεται, μία ανάσα μακριά από την Αθήνα.