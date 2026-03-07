Οι πιέσεις στην προσφορά εντείνονται καθώς το Ιράκ έχει διακόψει παραγωγή περίπου 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Ισχυρό ράλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο στην ιστορία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης από το 1983, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων.

Το αμερικανικό αργό έκλεισε την Παρασκευή με άνοδο 12,21%, δηλαδή 9,89 δολάρια υψηλότερα, στα 90,90 δολάρια το βαρέλι. Το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 8,52% ή 7,28 δολάρια, διαμορφούμενο στα 92,69 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το αμερικανικό αργό εκτινάχθηκε κατά 35,63%, σημειώνοντας την μεγαλύτερη άνοδο από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των συμβολαίων το 1983, ενώ το Μπρεντ κατέγραψε άνοδο περίπου 28%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

Η εκτίναξη των τιμών σημειώθηκε μετά την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για άνευ όρων παράδοση του Ιράν, γεγονός που εντείνει τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η σύγκρουση έχει ήδη φέρει σχεδόν σε πλήρη ακινησία την κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι οι τιμές του αργού ενδέχεται να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να διέλθουν από τα Στενά. Όπως τόνισε, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να «ρίξει τις οικονομίες του κόσμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, οι εξαγωγείς πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο θα αναγκαστούν να κηρύξουν force majeure, καθώς διαφορετικά κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές νομικές ευθύνες για τη μη τήρηση των συμβολαίων τους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πρόγραμμα ασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων για δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο, μια κίνηση που ωστόσο δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές πετρελαίου.

Οι πιέσεις στην προσφορά εντείνονται καθώς το Ιράκ έχει διακόψει παραγωγή περίπου 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Παράλληλα, το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή του λόγω έλλειψης διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων.