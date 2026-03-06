Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει στις 16 Μαρτίου, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους να βρίσκουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετους φόρους ή απώλεια επιδομάτων.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα συνοπτικό οδηγό με όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι:

1. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ανοίγει στις 16 Μαρτίου. Από εκείνη την ημέρα οι φορολογούμενοι μπορούν να εισέρχονται στο TAXISnet και να υποβάλλουν τη δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

2. Ποιοι θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν τη δήλωσή τους ήδη συμπληρωμένη με τα στοιχεία εισοδήματος και τις σχετικές πληροφορίες που έχουν αποσταλεί από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.

3. Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν προσυμπληρωμένη δήλωση;

Θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή. Εάν εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να διορθωθούν τα στοιχεία.

4. Τι ισχύει για τα εισοδήματα και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί;

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά των εισοδημάτων και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί μέσω της επιλογής ενημέρωσης εισοδημάτων στο TAXISnet. Αν υπάρχουν λάθη, πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

5. Τι πρέπει να προσέξουν στις ηλεκτρονικές δαπάνες;

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές και υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν το ποσό είναι μικρότερο, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα ποσά εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6. Πώς επηρεάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης τον φόρο;

Αν οι αντικειμενικές δαπάνες (κατοικία, αυτοκίνητα κ.λπ.) είναι υψηλότερες από το δηλωθέν εισόδημα, τότε η εφορία υπολογίζει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ή με ποσά από δάνεια, δωρεές ή άλλες πηγές χρημάτων.

7. Πώς επηρεάζουν τα προστατευόμενα τέκνα τη φορολογία;

Η σωστή δήλωση των προστατευόμενων παιδιών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον τελικό φόρο. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, η ελάφρυνση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.800 ευρώ.

8. Πώς πληρώνεται ο φόρος και ποιες είναι οι εκπτώσεις;

Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, ο φόρος εξοφλείται σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Αν ο φορολογούμενος επιλέξει εφάπαξ πληρωμή, προβλέπεται έκπτωση 4% για υποβολή δήλωσης έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.