Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν για πρώτη φορά μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει πιθανή παρέμβαση στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για να περιορίσει την άνοδο των τιμών, ενώ παράλληλα έδωσε άδεια σε ινδικά διυλιστήρια να προχωρήσουν σε αγορές ρωσικού αργού.

Συγκεκριμένα, στις πρωινές συναλλαγες τα συμβόλαια Μπρεντ υποχώρησαν κατά 1,14 δολάρια ή 1,33%, φθάνοντας τα 84,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,46 δολαρίων ή 1,8%, στα 79,55 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση καταγράφεται μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών, το οποίο πυροδοτήθηκε από την πολεμική σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ ενεπλάκησαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η κρίση οδήγησε σε σοβαρές διαταραχές στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα της Μέσης Ανατολής, καθώς δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ — σημείο από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου. Παράλληλα, έχουν ανασταλεί λειτουργίες διυλιστηρίων και μονάδων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, το Μπρεντ είχε ενισχυθεί κατά περίπου 18% σε τέσσερις συνεδριάσεις, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο 21%.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών ενέργειας που προκαλεί η κρίση με το Ιράν, μεταξύ των οποίων εξετάζεται και πιθανή παρέμβαση στην αγορά παραγώγων πετρελαίου, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ασυνήθιστη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών, αντί μέσω της φυσικής προσφοράς πετρελαίου.

Παράλληλα, για την άμβλυνση των περιορισμών στην προσφορά, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών χορήγησε εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε εταιρείες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, παρά τις κυρώσεις. Οι πρώτες άδειες δόθηκαν σε ινδικά διυλιστήρια, τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει σε αγορές εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού αργού με άμεση παράδοση, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ανατρέποντας μήνες πιέσεων για τον περιορισμό των σχετικών συναλλαγών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την έντονη άνοδο των τελευταίων ημερών, η αντίδραση των τιμών παραμένει συγκριτικά περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενα ενεργειακά σοκ, όπως μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.