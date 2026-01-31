Η Καθαρά Δευτέρα, αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές αργίες του έτους, με έθιμα και παραδόσεις που χαρίζουν μία ιδιαίτερη χροιά στην ημέρα.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημέρες της ορθόδοξης παράδοσης. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ήθη και έθιμα, με νηστίσιμα εδέσματα, εκδρομές και αποδράσεις στη φύση.

Παράλληλα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις είναι και το πέταγμα του χαρταετού, αγαπημένη συνήθεια μικρών και μεγάλων.

Από που προέρχεται η το όνομα της Καθαρά Δευτέρας;

Ουσιαστικά, η ονομασία Καθαρά Δευτέρα προέρχεται από την έννοια της «κάθαρσης», τόσο σωματικής όσο και πνευματικής. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί το τέλος των Αποκριών και την αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, δηλαδή της 40ήμερης νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα.

Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα για το 2026 και τι συμβολίζει το έθιμο του χαρταετού

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα, έρχεται στις 23 Φεβρουαρίου και όπως πάντα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο τριήμερο, το πρώτο μετά από την περίοδο των Χριστουγέννων. Θεωρείται επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα, τα σχολεία και τις τράπεζες, ενώ ο ιδιωτικός τομέας δεν συγκαταλέγεται επίσημα στην υποχρεωτική ανάπαυση, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να παραμείνουν κλειστές.

Ταυτόχρονα, η παράδοση, θέλει το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, να συνοδεύεται από νηστίσιμα φαγητά και πιο λιτή – νηστίσιμη διατροφή, ενώ κυριαρχεί η λαγάνα, ο ταραμάς, τα θαλασσινά, οι ελιές και ο χαλβάς.

Το έθιμο του χαρταετού

Το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα συμβολίζει την πνευματική άνοδο και την προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει το θείο, αφήνοντας πίσω του τα γήινα πάθη και τις αμαρτίες. Καθώς ο χαρταετός υψώνεται στον ουρανό, εκφράζει την ελπίδα για εσωτερική κάθαρση, ανανέωση και ένα νέο ξεκίνημα με την αρχή της Σαρακοστής.

Αποτελεί ένα χαρούμενο λαϊκό έθιμο που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση και την ελευθερία, δίνοντας στη μέρα έναν συμβολικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί αφορμή για εξορμήσεις στη φύση και απόδραση από την καθημερινότητα.

Έτσι, η Καθαρά Δευτέρα δεν αποτελεί απλώς μία αργία, αλλά μία ημέρα με βαθύ συμβολισμό, που συνδυάζει τη θρησκευτική παράδοση με τη χαρά της φύσης και της συλλογικότητας. Μέσα από τα έθιμα, τη νηστεία και το πέταγμα του χαρταετού, σηματοδοτείται ένα νέο ξεκίνημα, γεμάτο εσωτερική κάθαρση, ελπίδα και ανανέωση.