Σχεδόν δύο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα, ο χειμώνας αποκτά μία άλλη αξία. Προορισμοί μέσα στη φύση με μαγευτική θέα και πλούσια τοπία που ενδείκνυνται για σύντομες αποδράσεις.

Ο Φεβρουάριος, ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, αποτελεί την ιδανική περίοδο για να απομακρυνθεί κανείς από την καθημερινότητα και να απολαύσει λίγες ημέρες ηρεμίας σε προορισμούς που μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από καρτ ποστάλ.

Οι ορεινοί τόποι πρωταγωνιστούν αυτή την εποχή, καθώς συχνά «σκεπάζονται» με χιόνι, ενώ η ομίχλη κατεβαίνει χαμηλά, ανάμεσα σε πετρόχτιστα σπίτια και πλατείες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μαγνητίζει τον επισκέπτη.

Σε αυτό το χειμωνιάτικο τοπίο, τα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας ξεχωρίζουν ως ένας μαγευτικός προορισμός, μόλις λίγες ώρες από την Αθήνα, που ταιριάζει σε κάθε ταξιδιώτη και «αγκαλιάζει» τις ανάγκες κάθε παρέας και κάθε οικογένειας, ενώ ξεχωρίζει και για τον ρομαντικό αέρα που αποπνέουν.

Τα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας: Ένα χειμερινό «καταφύγιο» ηρεμίας

Χτισμένα στις πλαγιές της Ζήρειας, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 900 μέτρα, τα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας αποτελούν έναν από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Ο οικισμός χωρίζεται σε Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα, με το καθένα να έχει τη δική του ταυτότητα την αρχιτεκτονική τους με κοινό παρονομαστή την πέτρα, το ξύλο και τη μαγευτική θέα στο βουνό.

{https://www.youtube.com/watch?v=YJqitDSQIRY}

Οι πλατείες με τα πλατάνια, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα παλιά αρχοντικά δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ήρεμους περιπάτους, ενώ η γύρω περιοχή προσφέρεται για δραστηριότητες στη φύση.

Η περιοχή προσφέρει πολλές επιλογές για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από χαλάρωση δίπλα στο τζάκι. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας, ιδανικό για σκι, snowboard ή απλώς για βόλτα στο χιονισμένο τοπίο και ζεστό καφέ με καθηλωτική θέα.

Παράλληλα, σε κοντινή απόστραση η Λίμνη Δόξα αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς της ορεινής Κορινθίας. Περιτριγυρισμένη από έλατα και βουνά, προσφέρεται για περίπατο, φωτογραφίες και στιγμές απόλυτης ηρεμίας, ειδικά τον χειμώνα που το τοπίο αποκτά μια σχεδόν μαγευτική ατμόσφαιρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=piPxpg9hPnE}

Η ορεινή Κορινθία φημίζεται για την κουζίνα της και τα Τρίκαλα δεν αποτελούν εξαίρεση. Παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρουν μαγειρευτά, κρεατικά, πίτες και τοπικά προϊόντα, σε μερίδες που θυμίζουν «σπίτι στο χωριό».

Η εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το υψόμετρο που χαρίζει αυθεντικό χειμωνιάτικο σκηνικό και η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και την άνεση κάνουν τα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις.