Τιμές ρεκόρ για τις κιθάρες του Ντέιβιντ Γκίλμορ και του Κερτ Κομπέιν και το πιάνο του Τζον Λένον.

Κιθάρα του Ντέιβιντ Γκίλμορ έγινε η πιο ακριβή που έχει πωληθεί ποτέ, ενώ πιάνο στο οποίο είχε συνθέσει τραγούδια ο Τζον Λένον κατέρριψε το ρεκόρ για αντικείμενο των Beatles που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Η «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ πωλήθηκε έναντι 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s. Ποσό που την έκανε την πιο ακριβή κιθάρα που έχει πωληθεί ποτέ, καθώς ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια που «έπιασε» το 2020 η ακουστική κιθάρα του Κερτ Κομπέιν, με την οποία είχε παίξει στο MTV Unplugged.

Ο Γκίλμορ είχε χρησιμοποιήσει αυτή την κιθάρα στην ηχογράφηση των άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) και «The Wall (1979)». Η τιμή της ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις, που ήταν 2-4 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό δεν ήταν το μόνο ρεκόρ που σημειώθηκε στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Πιάνο στο οποίο ο Τζον Λένον είχε συνθέσει τραγούδια όπως τα «Lucy In The Sky With Diamonds», «A Day In The Life» και «Being For The Benefit Of Mr Kite!», για το όγδοο στούντιο άλμπουμ των Beatles, πωλήθηκε για σχεδόν 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τιμή ρεκόρ σε ό,τι αφορά αντικείμενο των Beatles που έχει πωληθεί σε δημοπρασία, ενώ το πιάνο ξεπέρασε κατά πολύ τα 400.000-600.000 που αναμενόταν να πωληθεί.

Επίσης, κιθάρα που είχε χρησιμοποιήσει ο Κερτ Κομπέιν στο βιντεοκλίπ του «Smells Like Teen Spirit» πουλήθηκε έναντι 6,9 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για μουσικό όργανο που του ανήκε.

Τέλος, ντραμς του Ringo Starr σημείωσαν διαδοχικά ρεκόρ, αφού το πρώτο σετ πωλήθηκε 2,4 εκατ. και το δεύτερο 2,9 εκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφίες: Christie's