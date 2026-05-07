Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πάπα Λέων με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό

Συνάντηση με τον Πάπα Λέων πραγματοποίησε την Πέμπτη, 07/05, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Βατικανό.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή και επαναπροσδιόρισαν τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αγία Έδρα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από δημόσιες επικρίσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρώτο Αμερικανό Πάπα στην 2.000 ετών ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίες ακολούθησαν την αντίθεση του Ποντίφικα στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Λέων έχει επίσης τοποθετηθεί υπέρ των προσφύγων και μεταναστών, σε αντίθεση με την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρούμπιο παρέμεινε στο Αποστολικό Παλάτι, την επίσημη κατοικία του Πάπα, για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής διάρκεια της συνάντησης με τον Ποντίφικα.

Το Γραφείο Τύπου του Βατικανού ανέφερε ότι ο Ρούμπιο συναντήθηκε αρχικά με τον Πάπα Λέοντα και στη συνέχεια με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, Γραμματέα του Βατικανού, καθώς και με τον αρχιεπίσκοπο Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού. Στη διάρκεια των επαφών επιβεβαιώθηκε η «κοινή δέσμευση για καλλιέργεια καλών διμερών σχέσεων».

Σύμφωνα με το Βατικανό, υπήρξε επίσης «ανταλλαγή απόψεων για την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες που πλήττονται από πολέμους, πολιτικές εντάσεις και δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, καθώς και στην ανάγκη αδιάκοπης προσπάθειας για ειρήνη». Αναφέρθηκε ακόμη ότι συζητήθηκαν η Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και του Λιβάνου, συγκρούσεις στην Αφρική και η κατάσταση στην Κούβα.

Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι σκόπευε να συζητήσει ειδικά το ζήτημα της Κούβας με τον Πάπα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει διοχετεύσει ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

Το αεροσκάφος του Ρούμπιο προσγειώθηκε στη Ρώμη το πρωί της Πέμπτης, παραμονή της πρώτης επετείου εκλογής του Πάπα Λέοντα, πριν κατευθυνθεί στο Αποστολικό Παλάτι.

Οι «εντάσεις» με τον Τραμπ

Πριν από το ταξίδι του, ο Ρούμπιο υποβάθμισε την ιδέα ότι η επίσκεψη αποτελεί προσπάθεια επαναπροσέγγισης με το Βατικανό, τονίζοντας ότι οι επαφές είναι «φυσιολογικές» και ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα προς συζήτηση, όπως η Κούβα και το Ιράν.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον Πάπα για τις θέσεις του σχετικά με τον πόλεμο, ενώ παράλληλα επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς συμμάχους των ΗΠΑ, δοκιμάζοντας περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα και την πρώτη γνωστή επαφή μέλους της αμερικανικής κυβέρνησης με τον νέο Ποντίφικα τον τελευταίο χρόνο.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «αδύναμο» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ ο Λέων απάντησε ότι δεν έχει «φόβο» απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση και θα συνεχίσει να μιλά για την ειρήνη. Παρά τις εντάσεις, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η συνάντηση Ρούμπιο – Πάπα στοχεύει στην αποκλιμάκωση της ρητορικής και στην επιστροφή στη συνήθη παρασκηνιακή διπλωματία μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.