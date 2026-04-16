Η διαμάχη ανάμεσα στον Πάπα Λέων και τον Ντόναλντ Τραπ «καλά κρατεί».

Δριμεία επίθεση προς ορισμένους παγκόσμιους ηγέτες εξαπέλυσε ο Πάπας Λέων, δηλώνοντας ότι ο κόσμος «ρημάζεται από μια χούφτα τυράννων» που δαπανούν δισεκατομμύρια για πολέμους. Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια ολοένα εντεινόμενη αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Αν και δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας σε ομιλία του στο Καμερούν κατήγγειλε ηγέτες που επικαλούνται τη θρησκεία προκειμένου να δικαιολογήσουν τη βία.

Μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωσήφ στην πόλη Μπαμέντα, τόνισε: «Αλίμονο σε όσους χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά οφέλη, σύροντας το ιερό στο σκοτάδι και τη βρωμιά».

«Δισεκατομμύρια για πόλεμο, ελάχιστα για την ανθρωπότητα»

Ο Πάπας υπογράμμισε την αντίφαση ανάμεσα στις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες και την έλλειψη επενδύσεων σε βασικούς τομείς: «Δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για θάνατο και καταστροφή, ενώ οι πόροι για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση απουσιάζουν».

«Ο κόσμος καταστρέφεται από λίγους τυράννους, αλλά συγκρατείται από πλήθος ανθρώπων που στηρίζουν ο ένας τον άλλον», πρόσθσεσε.

Η Ένωση Καθολικών Ιερέων των ΗΠΑ εξέφρασε ένθερμη στήριξη στον Πάπα, απαντώντας στις επικρίσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Ο Βανς είχε αμφισβητήσει τη θέση του Ποντίφικα περί «ηθικά δικαιολογημένου πολέμου», επικαλούμενος τη μακρά παράδοση της «θεωρίας του δίκαιου πολέμου». Ωστόσο, οι επίσκοποι αντέτειναν ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει τον πόλεμο μόνο ως έσχατη λύση αυτοάμυνας.

«Όταν ο Πάπας μιλά, δεν εκφράζει απλώς γνώμη – κηρύσσει το Ευαγγέλιο», υπογράμμισαν.

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ»

Σε δηλώσεις του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει πολιτική αντιπαράθεση. «Δεν βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικό. Δεν θέλω να μπω σε διάλογο αντιπαράθεσης μαζί του».

Τόνισε ωστόσο ότι θα συνεχίσει να μιλά «δυνατά κατά του πολέμου», προωθώντας την ειρήνη και τον διάλογο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να διέκοψε χρηματοδότηση ύψους 11 εκατ. δολαρίων προς καθολική φιλανθρωπική οργάνωση στο Μαϊάμι που φροντίζει ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες. Ο αρχιεπίσκοπος του Μαϊάμι έκανε λόγο για αιφνιδιαστική απόφαση που βάζει τέλος σε συνεργασία άνω των 60 ετών, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν δίνει άλλα περιθώρια στη λειτουργία του προγράμματος.

Η αμερικανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η απόφαση εντάσσεται στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και στη συρρίκνωση αντίστοιχων δομών.

Η σύγκρουση μεταξύ Βατικανού και Ουάσινγκτον φαίνεται πλέον να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, αγγίζοντας τόσο τη διεθνή πολιτική όσο και ζητήματα ανθρωπιστικής διαχείρισης, με τον Πάπα να επιμένει στη γραμμή υπέρ της ειρήνης και κατά της στρατιωτικοποίησης.

Με πληροφορίες του Guardian